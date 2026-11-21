Hanoï (VNA) - Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et son épouse ont quitté Hanoï dans l’après-midi du 21 novembre, au terme de leur visite officielle au Vietnam du 19 au 21 novembre, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et de son épouse.

Durant leur séjour, le président Ilham Aliyev et la délégation de haut niveau l’accompagnant ont déposé des gerbes au Mausolée du Président Ho Chi Minh et au Mémorial des héros morts pour la Patrie, à Hanoï.

Le dirigeant To Lam et son épouse ont présidé la cérémonie officielle d’accueil du dirigeant azerbaïdjanais et de son épouse. Les deux dirigeants ont ensuite eu un entretien et adopté une Déclaration commune. Ils ont également assisté à la signature de plusieurs documents de coopération portant notamment sur la prévention et la lutte contre les incendies, le sauvetage et le secours, le développement de projets d’énergie solaire et éolienne, ainsi que la coopération entre les bureaux présidentiels des deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont également rencontré le président Ilham Aliyev.

Les dirigeants vietnamiens ont salué cette visite, qui témoigne de l’amitié traditionnelle entre les deux pays et devrait insuffler un nouvel élan à leurs relations bilatérales. Ils ont rappelé la profonde reconnaissance du peuple vietnamien pour le précieux soutien apporté par l’Azerbaïdjan à la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification nationales d'hier, ainsi qu’à l’œuvre de construction et de développement du pays d'aujourd'hui.

Ils ont également félicité l’Azerbaïdjan pour la prolongation de sa présidence de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) pour la période 2026-2028. Les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider les domaines de coopération traditionnels, notamment le commerce, l’énergie, le pétrole et le gaz, la défense, la sécurité, la culture, le sport et le tourisme, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans l’innovation, les sciences et les technologies. Elles sont également convenues de préparer les activités commémorant le 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le président Ilham Aliyev s’est dit honoré de revenir au Vietnam et a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux. Évoquant ses bons souvenirs de sa visite de 2014, il a félicité le Vietnam pour ses réalisations dans tous les domaines et son rôle croissant dans la région et sur la scène internationale.

Soulignant l’importance de la coopération énergétique et pétrolière, les dirigeants des deux parties ont convenu d’encourager les entreprises à créer des coentreprises et à investir dans des projets d’énergies propres, nouvelles et renouvelables, sur la base d’intérêts mutuels. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération commerciale et les investissements, notamment à travers le Comité intergouvernemental et l’amélioration du cadre juridique bilatéral.

Les deux pays entendent également approfondir les relations entre le Parti du Nouvel Azerbaïdjan et le PCV, ainsi que la coopération parlementaire, à travers notamment des échanges de délégations, le partage d’expériences législatives et le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux.

Dans le cadre de cette visite, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a reçu Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de l’Azerbaïdjan et épouse du président Ilham Aliyev.

Par ailleurs, Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a rencontré Mehriban Aliyeva dans la maison patrimoniale située au 87, rue Ma May, à Hanoï. Les deux épouses ont partagé un moment convivial autour d’un thé, assisté à une représentation de ca tru et découvert la tenue traditionnelle vietnamienne, l'ao dai. -VNA