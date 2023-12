Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu samedi après-midi 30 décembre à Hanoi un dialogue avec les agriculteurs, à la fois en présentiel et en ligne, réunissant les 63 provinces et grandes villes du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à Hanoi, le 30 décembre. Photo: baochinhphu.vn

Placé sous le thème: «Les agriculteurs, sujets et centre du développement de l’agriculture, de l’économie rurale et de la construction de la nouvelle ruralité verte et durable», l’événement a réuni les représentants des ministères, des secteurs et des organismes centraux, des experts, des scientifiques et des entrepreneurs et plus de 4.000 agriculteurs.

Le président de l’Union des agriculteurs vietnamien, Luong Quôc Doàn, a déclaré que grâce à l’organisation à quatre reprises du dialogue du Premier ministre avec les agriculteurs, de nombreux problèmes, difficultés et limites dans la mise en œuvre de la politique sur le développement de l’agriculture, de la paysannerie et de la ruralité ont été réglés grâce à la direction du Premier ministre, permettant de créer des changements tangibles dans le développement de l’agriculture et de l’économie rurale.

Les changements opérés touchent aux ressources d’investissement pour le développement de l’agriculture, de la paysannerie et de la ruralité, à l’organisation de la production agricole moderne suivant les chaînes de valeur ; au crédit pour le développement agricole, en particulier pour l’agriculture de haute technologie.

Le président de l’Union des agriculteurs vietnamien, Luong Quôc Doàn. Photo: baochinhphu.vn

Ils portent également sur les politiques visant à encourager et à soutenir l’application de la science et de la technologie et la transformation numérique dans l’agriculture, à soutenir l’entrepreneuriat des agriculteurs, notamment des jeunes agriculture; ainsi que les politiques de sécurité sociale, la gestion, le contrôle et la surveillance des activités de production, de commerce et de l’utilisation du matériel agricole.

Il a indiqué que pour préparer ce dialogue, l’Union a recueilli près de 2.000 questions et propositions de ses membres. portant notamment sur la mise en œuvre de la résolution n°26/NQ-CP du 27 février 2023 du gouvernement sur le programme d’action pour la mise en œuvre de la résolution n°19-NQ/TW du Comité central du Parti du 13e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité d’ici à 2023 avec une vision jusqu’en 2045, avec l’accent mis sur les priorités du gouvernement telles que le développement de l’économie verte, de l’agriculture biologique et la promotion des maillons des chaînes de valeur.

Les agriculteurs s’intéressent également aux solutions pour encourager leur participation au projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faible émission de carbone dans le delta du Mékong et au rôle qu’ils peuvent jouer dans la mise en œuvre du programme du Vietnam visant à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, conformément à son engagement pris lors de la COP 26.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors du dialogue, à Hanoi, le 30 décembre. Photo: baochinhphu.vn

Ils s’attendent à également à voir des solutions pour soutenir la transformation numérique dans l’agriculture, déployer efficacement les projets de développement de la caféïculture, de la crevetticulture durable, de la promotion du tourisme agricole et rural, traiter la pollution de l’environnement rural, et veiller à la sécurité sociale des agriculteurs, tels que la création d’emplois permettant aux travailleurs ruraux d’être intégrés dans les secteurs industriel et des services dans les parcs industriels, les zones urbaines ou ceux de retour après leur envoi à l’étranger aux fins d’emploi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux participants d’évaluer de manière objective les acquis et proposer les missions pour réaliser l’objectif d’instaurer des régions rurales modernes, des agriculteurs modernes et une agriculture biologique. Il a aussi demandé de lever les obstacles et d’améliorer la physionomie des régions rurales.

Ce dialogue revêt une importance particulière car elle survient juste après le 8e Congrès national de l’Union agriculteurs vietnamiens pour le mandat 2023-2028. Cela démontre l’intérêt particulier du Parti et de l’État envers les agriculteurs. Le dialogue du Premier ministre avec les agriculteurs a été organisée par l’Union agriculteurs vietnamiens à quatre reprises, respectivement à Hai Duong en 2018, à Cân Tho en 2019, à Dak Lak en 2020 et à Son La en 2022. – VNA