Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 29 janvier le télégramme officiel n° 1/CD-TTg sur le renforcement des solutions pour assurer l'ordre et la sécurité de la circulation pendant le Nouvel An lunaire 2024.



Le Premier ministre a demandé au ministre de la Sécurité publique d'ordonner aux unités de police de déployer des plans de patrouille et de contrôle, de traiter strictement toutes les violations de l'ordre et de la sécurité de la circulation, en particulier sur les routes et les autoroutes, de se concentrer sur le traitement des infractions qui sont la cause directe des accidents de la route et des embouteillages.



Le Premier ministre a demandé au ministre des Transports d’ordonner au Département des routes du Vietnam de prendre des solutions pour renforcer le contrôle des véhicules de transport grâce à des équipements de surveillance des déplacements et de traiter rapidement leurs infractions conformément aux dispositions de la loi, en particulier les excès de vitesse.



Le Premier ministre a demandé de garantir que le système de télépéage électronique fonctionne correctement ; de déployer un mode de télépéage électronique dans les aéroports, d’éviter les embouteillages aux gares de péage…



Il est nécessaire que le ministère de la Santé ordonne aux Service locaux de la Santé et aux établissements hospitaliers dans tout le pays de renforcer le personnel, le matériel, les équipements médicaux et les médicaments afin d'assurer leur plus grande capacité en matière de traitement des victimes d'accidents de la route, pour minimiser les pertes humaines en cas d'accidents de la route.



Les présidents des Comités populaires de niveau provincial doivent prendre des mesures drastiques pour minimiser les accidents de la route, garantissant au mieux la sécurité de la vie des gens, de leur santé et de leurs biens. Ils sont pleinement responsables devant le Premier ministre du maintien de l'ordre et de la sécurité de la circulation dans leur localité. -VNA