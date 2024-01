Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un télégramme officiel visant à garantir un approvisionnement suffisant en carburants pour la production, le commerce et la consommation pendant le Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon 2024 et les temps à venir.



Ce télégramme officiel, numéroté 09/CD-TTg, est adressé aux ministres de l’Industrie et du Commerce, des Finances, de la Sécurité publique, au gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, à l’Inspecteur général du gouvernement, au président de la Commission de gestion du capital de l'État dans les entreprises (CMSC), aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, ainsi qu’aux dirigeants de PetroVietnam, de Petrolimex, de la société par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son et de la SARL de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, et au président de l’Association pétrolière du Vietnam (VINPA).



Selon le télégramme, dans les temps à venir, la situation mondiale continuerait à être compliquée et imprévisible, ce qui affecterait les cours et l’offre de pétrole sur les marchés mondial et national.



Le Premier ministre a donc demandé aux dirigeants des organes concernés de suivre de près la situation du marché pétrolier, de rechercher de manière proactive des solutions appropriées dans chaque situation pour éviter toute pénurie ou interruption de l’approvisionnement en carburants pour la production, le commerce et la consommation, notamment durant le Nouvel An lunaire 2024.



Il a également insisté sur la nécessité de gérer les prix des carburants conformément à la loi, en fonction de la situation du marché, assurant l'harmonie des intérêts entre l'État, les entreprises et la population…-VNA