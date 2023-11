Quang Ninh (VNA) – Le festival de Hokkaido a débuté samedi 17 novembre au soir dans la ville de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), sous le signe de l’amitié et de l’intégration culturelle.

Ouverture du festival de Hokkaido dans la ville de Ha Long. Photo: VNA

L’événement de trois jours s’inscrit dans le cadre des activités en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon et vise à mettre en œuvre l’accord d’échange et de coopération entre Quang Ninh et Hokkaido sur l’organisation du festival de Hokkaido dans la ville de Ha Long.S’adressant à la cérémonie d’ouverture, Cao Tuong Huy, président par intérim du Comité populaire de Quang Ninh, a souligné l’importance du festival, affirmant qu’il reflète la solidarité et l’amitié entre les deux localités.Il s’agit de renforcer la compréhension et la confiance des habitants de Quang Ninh et de Hokkaido et d’offrir des opportunités de coopération, contribuant ainsi à promouvoir et à approfondir le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon, a-t-il indiqué.Suzuki Naomichi, gouverneur de Hokkaido, a souligné que la préfecture japonaise a noué des liens d’échange et de coopération avec des partenaires vietnamiens dans divers domaines, tels que l’agriculture, l’aquaculture, l’environnement et les technologies de l’information.Il a espéré que davantage de Vietnamiens prêteront attention à Hokkaido via cet événement et se rendront à Hokkaido pour le tourisme, les études et le travail. Il a exprimé son souhait que les relations entre les deux pays en général et entre les deux localités en particulier obtiennent de grands résultats.Ayant pour thème «Quang Ninh-Hokkaido : Riche intégration culturelle», le festival a attiré des milliers de résidents et de visiteurs. Il couvre diverses activités telles qu’une conférence de promotion des investissements Quang Ninh-Japon, une exposition de cuisine vietnamienne et japonaise, des spectacles d’art de rue, un séminaire sur les liens entre la culture et le tourisme et le développement des ressources humaines, et le lancement du centre de culture et de langue japonaise à l’Université de Ha Long. – VNA