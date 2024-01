Le Festival du Nouvel An lunaire (Têt du Dragon) 2024 a ouvert ses portes jeudi, 18 janvier, à Hô Chi Minh-Ville. De nombreuses activités sont organisées du 18 au 21 janvier, dans le parc Lê Van Tam, pour célébrer l’arrivée du Nouvel an lunaire.

Le métier de tissage de soie Tussar dans la commune de Nam Cao, district de Kien Xuong, province de Thai Binh a plus de 400 ans et est reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Actuellement, dans le village, il existe encore environ 200 ménages attachés à ce métier traditionnel. Les produits de Nam Cao sont essentiellement fabriqués à la main et sont exportés principalement vers des pays comme le Laos, la Thaïlande et les pays européens.