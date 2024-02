Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une séance de travail avec le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA

Hanoï, 5 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 5 février le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique et a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux officiers et soldats de la police de la circulation à travers le pays. à l'occasion de sa 78ème journée traditionnelle et du prochain festival du Têt.L'événement a également eu lieu dans différents commissariats de police de la circulation à travers le pays, avec la participation de près de 12 000 officiers et soldats de la police de la circulation, ainsi que des chefs d'unités de police à tous les niveaux.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la police de la circulation pour ses réalisations de l'année dernière, affirmant qu'elle avait rempli son rôle consultatif dans l'élaboration et l'affinement des lois, ainsi que dans la fourniture de conseils au Comité central du Parti, au gouvernement et au Premier ministre sur les orientations cruciales concernant la sécurité routière. Il a également démontré des progrès notables en matière de transformation numérique, d’intelligence artificielle et de connectivité des données, ce qui s’est particulièrement manifesté dans la gestion avisée du trafic et les efforts de lutte contre les activités criminelles.La police de la circulation doit être la force essentielle pour garantir la sécurité et l'ordre du trafic, mais elle doit passer d'une mentalité conventionnelle de « contrôle » à une mentalité de guidage et d'assistance, créant ainsi les conditions permettant aux gens de rejoindre la circulation en toute sécurité et facilement, a-t-il déclaré.Il a noté que pendant la fête du Têt, ils doivent organiser efficacement des patrouilles et gérer strictement les violations ; se coordonner avec les agences compétentes pour garantir la sécurité du transport de passagers, prévenir les embouteillages et traiter rapidement les incidents et les accidents. Cet effort collectif, a-t-il affirmé, contribuerait de manière significative à garantir une fête du Têt à la fois joyeuse et sûre pour chaque citoyen.Le Premier ministre a estimé que, s'appuyant sur ses 78 ans de tradition, la force persistera à accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées et à construire une société civilisée, moderne et disciplinée – une base pour le bonheur et le bien-être du peuple.L'année dernière, plus de 15 000 enchères réussies de plaques d'immatriculation ont eu lieu, pour un montant total supérieur à 2 000 milliards de dongs (83,3 millions de dollars). Par ailleurs, le nombre de cas d'accidents de la route a diminué de 1.284, soit une réduction de 5,5%, accompagné d'une baisse notable de 1.912 décès, soit 14,1%.- VNA