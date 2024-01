Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'Université technique de construction de Bucarest. Photo : VNA



Bucarest (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont visité le 21 janvier (heure locale) l'Université technique de construction de Bucarest (UTCB), dans le cadre de leur visite officielle en Roumanie.

L'université a été fondée en 1948 et est spécialisée dans la formation d'experts dans les domaines du génie civil, du génie des installations, du génie mécanique/engins de génie et équipements pour les constructions, du génie de l'environnement, du génie géodésique, du génie et de la gestion ainsi que du génie des systèmes. Il s'agit de la plus grande, de la plus prestigieuse et de la seule université de Roumanie entièrement consacrée à l'enseignement du génie civil.



Cette école a formé des dizaines de milliers d’officiers, d’ingénieurs et de médecins au service du développement de la Roumanie et de nombreux autres pays, dont le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.



S'adressant aux dirigeants et au personnel de l'école, Pham Minh Chinh a passé en revue près de 75 ans des relations Vietnam-Roumanie, affirmant : "Le Vietnam n'oublie jamais le soutien sincère, la bonne volonté et la coopération étroite de la Roumanie durant près de 75 ans".

Il a aussi affirmé que le Vietnam valorisait toujours l'amitié traditionnelle et la bonne coopération avec la Roumanie et souhaitait promouvoir davantage les relations de coopération avec le pays. Le Vietnam est prêt à servir de pont pour que la Roumanie renforce davantage ses relations avec l'ASEAN et souhaite que la Roumanie soutienne la promotion des relations entre le Vietnam et l'Europe centrale et orientale et la coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne.

Le Premier ministre vietnamien a souhaité que les deux pays continuent à promouvoir une coopération plus approfondie, plus substantielle et plus efficace, en particulier dans les domaines potentiels et forts de chacun ; à renforcer la coopération dans les domaines culturel, social, des échanges entre les peuples…, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Pham Minh Chinh a précisé que l'éducation et la formation étaient des points forts des relations de coopération entre les deux pays. La Roumanie a formé environ 4 000 étudiants vietnamiens.

Rien que l’UTCB, elle a formé, au cours de la période 1970-1980, environ 1 000 étudiants vietnamiens. L'Université Thuyloi (Vietnam), l'Université de Liège (Belgique) et l'UTCB (Roumanie) ont signé un protocole d'accord tripartite sur la coopération en matière de recherche et d'enseignement des techniques de construction.

Pham Minh Chinh a souhaité que l'université continue à promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et technologique avec les établissements d'enseignement et les partenaires concernés du Vietnam.

A cette occasion, il a exprimé sa joie et son émotion à son retour pour visiter l'école à laquelle il est attaché durant de nombreuses années. Le Premier ministre vietnamien a déclaré que les années de formation, d'études et de recherche dans cette école étaient des souvenirs beaux, profonds et à jamais inoubliables - une partie de sa vie.

Il a exprimé sa profonde gratitude aux générations d'enseignants pour leurs efforts et leur dévouement, aidant des générations d'étudiants à se doter d'une base solide de connaissances. Il a remercié les amis pour l’avoir accompagné et soutenu pendant ses études ici.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que quel que soit le poste qu'il occupait, il contribuait de tout cœur au développement des relations Vietnam-Roumanie. - VNA