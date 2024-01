Budapest (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré vendredi 19 janvier à Budapest des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Hongrie, dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants de la communauté vietnamienne de Hongrie à Budapest. Photo : VNA.

La communauté vietnamienne en Hongrie compte environ 6.000 personnes, dont la plupart vivent à Budapest et dans les environs, selon l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao. Elle a déclaré que la communauté est unie et organise de nombreuses activités pour préserver les caractéristiques culturelles nationales et promouvoir l’image du Vietnam dans la société d’accueil.S’exprimant lors de la rencontre, le chef du gouvernement a mentionné la résolution n°36 du Politburo relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, qui souligne que les Vietnamiens d’outre-mer font partie intégrante de la communauté des groupes ethniques du Vietnam.Le gouvernement et l’Assemblée nationale ont pris de nombreuses mesures pour mettre en œuvre la résolution l’année dernière, notamment en abordant les questions liées aux cartes d’identité, aux visas et à la propriété des Vietnamiens d’outre-mer, a-t-il déclaré, s’engageant à faire davantage pour garantir que les Vietnamiens d’outre-mer font partie intégrante du pays la nation vietnamienne.Il a félicité la communauté vietnamienne de Hongrie pour son unité et ses contributions au pays hôte tout en préservant l’identité culturelle nationale et en promouvant le Vietnam, ajoutant qu’au cours de cette visite, il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement hongrois de continuer à faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne, notamment la reconnaissance de la communauté en tant que groupe ethnique minoritaire de Hongrie.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam examinait des politiques pour attirer les talents étrangers et a appelé les universitaires et les chercheurs vietnamiens du monde entier, et en particulier de la Hongrie, à se joindre à la recherche et à l’innovation scientifiques et technologiques au Vietnam ainsi qu’à la construction d’un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville.Il a demandé à l’ambassade du Vietnam en Hongrie de mieux prendre soin de la communauté vietnamienne, de maintenir des liens étroits avec elle et de soutenir ses activités tout en faisant pression pour la reconnaissance des Vietnamiens en Hongrie en tant que groupe ethnique minoritaire.Les représentants de la communauté ont exprimé leur souhait d’un soutien continu de l’État vietnamien pour les connecter avec le pays et les communautés vietnamiennes d’autres pays, promouvoir la culture vietnamienne, y compris l’enseignement du vietnamien, et faciliter leur implication dans des projets au Vietnam. – VNA