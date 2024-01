Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants d’organisations d’amitié Roumanie - Vietnam. Photo : VNA



Bucarest (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 21 janvier (heure locale) des représentants de l'Association d'amitié Roumanie-Vietnam et d'autres organisations d’amitié Roumanie -Vietnam.

Les amis roumains ont affirmé leur profonde affection, notamment pour le Vietnam et le Président Hô Chi Minh, tout en affirmant que de nombreux Roumains admiraient la juste cause et l'héroïsme de la nation vietnamienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour sa part, a exprimé sa joie et son émotion lors de sa visite en Roumanie, avec notamment la rencontre des représentants d'associations, d’organisations d’amitié de Roumanie-Vietnam, des amis proches ayant cultivé constamment la solidarité et l'amitié entre les deux pays.

Le Vietnam se souvient toujours des sentiments et du soutien précieux accordés par la Roumanie dans sa lutte d’hier pour l'indépendance et dans son édification nationale d’aujourd'hui.

La Roumanie s'est activement opposée à la guerre d'agression au Vietnam et l’a aidé à former plus de 4 000 étudiants. Récemment, la Roumanie a été le premier pays membre de l’Union européenne (UE) à soutenir le vaccin contre le COVID-19 pour le Vietnam. Le pays a joue un rôle important dans le processus de signature de l’accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

Pham Minh Chinh a déclaré que les relations économiques entre les deux pays n’étaient toujours pas à la hauteur de bonnes relations politiques et d'un haut niveau de confiance. Les deux parties souhaitent renforcer la coopération économique. Il est donc important de promouvoir la mise en œuvre de programmes et de projets spécifiques de coopération économique ; de surmonter les difficultés liées à la distance géographique grâce à la transformation numérique et au commerce électronique.

Le Premier ministre vietnamien a déclaré que lors de sa visite, il s'entretiendrait avec le Premier ministre roumain, rencontrerait des dirigeants roumains pour discuter et proposer des mesures visant à continuer d’approfondir les relations Vietnam-Roumanie. Le Premier ministre a souhaité que les amis roumains continuent à inspirer et à encourager tous les Roumains à contribuer au développement des relations entre les deux pays. - VNA