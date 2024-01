Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d'affaire Vietnam-Hongrie. Photo : VNA



Budapest (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue hongrois Viktor Orban ont participé ce vendredi après-midi 19 janvier (heure locale) au Forum d’affaires Vietnam- Hongrie.

Le forum a été co-organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam en Hongrie et le Département hongrois de promotion des exportations.

Lors du forum, les délégués ont été informés du potentiel, des investissements et de l’environnement d'affaires du Vietnam et de la Hongrie ; ont écouté présenter les capacités et les plans d'investissement et d’affaires d’entreprises des deux pays. Les entreprises participantes au forum ont posé des questions et reçu des réponses de dirigeants de ministères et de secteurs des deux parties sur les questions telles que la stratégie de développement économique de chaque pays, les domaines prioritaires, les mécanismes et politiques, les procédures, les infrastructures, les ressources humaines...

S'exprimant lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'après près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam, pays pauvre, arriéré et déchiré par la guerre, faisait partie du groupe des 40 économies à grande échelle dans le monde. Le revenu moyen par habitant a passé de 160 dollars à près de 4 300 dollars en 2023. Le pays fait partie des 20 premières économies en termes de commerce et d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE). Le Vietnam a signé 16 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 pays.

En 2023, la situation mondiale et régionale a connu de nombreuses difficultés et défis, le Vietnam a encore obtenu de nombreux résultats importants. La macroéconomie du Vietnam restait stable ; L'inflation a été contrôlée. Le PIB a augmenté de 5,05%. Le pays a réalisé un excédent commercial record de 28 milliards de dollars.



Le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre de trois percées stratégiques : percée dans le perfectionnement des institutions juridiques, percée dans le développement des infrastructures et percée dans la formation des ressources humaines et la réforme administrative.

Le Vietnam protège toujours les droits et intérêts légitimes des entreprises ; encourage et crée les conditions favorables au développement des entreprises, dans l'esprit de «bénéfices harmonieux, risques partagés », « harmonie des bénéfices entre l'Etat, les habitants et les entreprises ».

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les investisseurs et les entreprises hongrois à explorer les opportunités et à élargir la coopération et les investissements avec le Vietnam.

Pour sa part, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que la Hongrie était une économie diversifiée et développée. Les Hongrois ont de nombreuses découvertes scientifiques et technologiques. Le PIB de la Hongrie provient à 80 % des exportations. Ce sont des avantages pour les entreprises, y compris les entreprises vietnamiennes, dans la coopération, l'investissement, le développement économique et la création d'emplois.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Photo : VNA

Le Premier ministre hongrois a déclaré que la Hongrie soutenait l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (UE) (EVFTA) et l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Grâce à son rôle et à sa position au sein de l'UE, la Hongrie continue de faire pression pour que les autres pays ratifient rapidement l'EVIPA, contribuant ainsi à créer des conditions favorables pour que les produits vietnamiens soient davantage présents sur le marché de l'UE.

Il a demandé aux ministères, secteurs, agences et entreprises des deux pays de rechercher et d'ouvrir des vols directs entre le Vietnam et la Hongrie afin de combler la distance entre les deux pays, de promouvoir les échanges entre les deux peuples et la coopération en matière d'investissement. Le Premier ministre a déclaré qu'actuellement, chaque année, environ 900 étudiants vietnamiens étudient en Hongrie, souhaitant que ces étudiants deviennent les ambassadeurs pour développer davantage les relations Vietnam-Hongrie.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité Gedeon Richter Plc - l'une des plus grandes sociétes et centres de recherche pharmaceutique de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est.

Il a hautement apprécié les réalisations médicales et pharmaceutiques de la Hongrie ainsi que la performance de Gedeon Richter Plc. La société a une longue histoire d'attachement et d'opérations au Vietnam, apportant certaines contributions au développement du secteur de la santé vietnamien.

Le dirigeant vietnamien a demandé à Gedeon Richter Plc de renforcer le soutien et l'échange d'expériences, d'informations scientifiques et de gestion, pour aider le Vietnam à développer la l'industrie pharmaceutique ; de renforcer la coopération avec le Vietnam en matière d'investissement et de transfert de technologies pour la production de médicaments à traitement spécial et de rares médicaments. - VNA