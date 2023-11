Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï, 25 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, agences et localités de redoubler d'efforts pour dégager les obstacles aux projets de transport nationaux et clés, lors d'une réunion le 25 novembre.Pham Minh Chinh, qui est également chef du Comité directeur de l'État pour les projets de transport nationaux et clés, a déclaré lors de sa huitième réunion hybride qu'au moins 3.000 kilomètres d'autoroutes devraient être construits d'ici 2025, et ce chiffre devrait atteindre 5.000 d'ici 2030.Actuellement, le pays compte 34 grands projets de transport et 86 sous-projets considérés comme importants dans le secteur, lancés dans 48 villes et provinces.Le dirigeant a souligné que les matériaux de construction et le déblaiement des sites restent les plus grands obstacles aux projets, et a demandé aux localités d'accorder plus d'attention à ces questions.Il a exhorté le ministère des Transports à demander aux investisseurs de demander aux entrepreneurs de se coordonner avec les localités afin d'achever prochainement les procédures d'exploitation des mines servant à la construction de l'aile est de l'autoroute Nord-Sud pour la période 2021-2025, soulignant que les travaux devraient être effectué avant le 31 décembre.Le Premier ministre a également confié des tâches spécifiques au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au ministère du Plan et de l'Investissement, au ministère des Finances et au ministère de l'Industrie et du Commerce, entre autres ministères et agences.Parallèlement, les localités ont été invitées à envisager d'ouvrir des intersections appropriées et d'optimiser de nouveaux espaces de développement le long des autoroutes.- VNA