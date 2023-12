Le PM demande des mesures pour répondre aux besoins de paiement des organisations de crédit avant et pendant le Nouvel An et le Nouvel An lunaire. Photo : VNA

Hanoï, 29 décembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 29 décembre à la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam (SBV), au ministre des Finances et au directeur général du Trésor public du Vietnam de déployer des mesures pour répondre aux demandes de paiement et de liquidités des particuliers et des entreprises en fin d'année, pendant les prochaines vacances du Nouvel An et du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel).En conséquence, il a été demandé à la SBV de demander aux organiastions de crédit de garantir que le système de paiement fonctionnera à tout moment de manière stable, sûre et fluide afin de répondre aux besoins de paiement et d'espèces via le système ATM avant et pendant le Nouvel An et le Nouvel An lunaire.La fourniture des services de paiement du système de paiement électronique interbancaire doit également être garantie.La banque centrale doit assurer l'approvisionnement en liquidités de l'économie et se coordonner étroitement avec les autorités compétentes pour renforcer les inspections afin de détecter rapidement et de traiter strictement les violations liées à l'achat et à la vente de devises étrangères/d'or ou aux échanges illégaux d'argent.La SBV a été invitée à ordonner aux établissements de crédit et aux succursales de banques étrangères de prendre des mesures pour assurer la liquidité et de faire en sorte que le personnel fournisse des services de paiement stables, sûrs et fluides avant et pendant le Nouvel An et le Nouvel An lunaire 2024.Ils doivent fournir correctement des services de change et accroître les activités de change pour répondre aux besoins des touristes étrangers, répondre aux besoins en capitaux de crédit pour la production et le développement commercial des personnes et des entreprises à la fin de l'année et au début de 2024.Le Trésor public était tenu de mettre en place du personnel pour assurer un décaissement et un paiement fluides, opportuns et sûrs.Le Premier ministre a exhorté le bureau du gouvernement à superviser l'exécution des tâches des agences et à lui signaler les problèmes dépassant son autorité. - VNA