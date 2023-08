Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la 6e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense (mandat 2021-2026). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 6e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense (mandat 2021-2026) a eu lieu jeudi matin 10 août à Hanoi sous l'égide de son président, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Au cours des 7 premiers mois de l'année, le Conseil et sa permanence ont continué à suivre de près les tâches de développement socio-économique, de défense et de sécurité pour mettre en œuvre des activités pratiques et efficaces ; proposer d'élaborer et de bien réaliser des directives, des politiques et des lois sur l'émulation et la recommandation ; mettre en œuvre le projet d'organisation d'activités pour célébrer le lancement de l’Appel à l’émulation patriotique du Président Hô Chi Minh.

Les membres dudit Conseil lors de la réunion. Photo: VNA



De nombreux mouvements ont été organisés pour créer une atmosphère de compétition passionnante, exploiter les potentiels, créer un consensus dans la mise en œuvre des tâches clés et avoir des impacts positifs sur divers domaines, contribuant au redressement et au développement socio-économique du pays.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux membres du Conseil d’évaluer objectivement la situation actuelle d'émulation et de récompense ; de préciser les résultats obtenus, les limites restantes ; d’analyser et de clarifier les causes et de tirer les leçons ; de définir clairement les objectifs et les tâches pour les mois restants de 2023.

Le chef du gouvernement leur a également demandé de proposer des solutions hautement réalisables pour renouveler le travail d’émulation et de récompense, améliorer la qualité et l’efficacité de ce travail. -VNA