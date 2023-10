Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de remise des prix du concours d’entrepreneuriat pour les femmes 2023. Photo : VNA

Lancement de l'édition 2024 du concours annuel d’entrepreneuriat pour les femmes. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam a organisé le 14 octobre à Hanoï la cérémonie de remise des prix de son concours d’entrepreneuriat pour les femmes, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les 33 projets qualifiés pour la phase finale de l’édition 2023 du concours et félicité les lauréates.Il a également apprécié l'Union des femmes du Vietnam pour avoir mis en œuvre efficacement le projet de soutien à l’entrepreneuriat des femmes, apportant ainsi une contribution importante aux objectifs nationaux en matière d'égalité des sexes et au développement intégral et durable du pays.Appréciant les contributions des femmes au développement économique national et à la résolution des problèmes sociaux, le chef du gouvernement s’est dit impressionné par les idées audacieuses et innovantes des projets primés, notamment par l’enthousiasme de leurs auteures afin de restaurer des métiers traditionnels, de promouvoir des ressources touristiques et de créer des produits à haute valeur économique.Pham Minh Chinh a demandé aux organes compétents et à l'Union des femmes de continuer à chercher à améliorer les mécanismes et les politiques pour créer des conditions favorables à l’ entrepreneuriat des femmes.Le concours d’entrepreneuriat des femmes est un événement annuel inscrit dans le cadre du projet de soutien à l’entrepreneuriat des femmes pour la période 2017-2025, présidé par l’Union des femmes du Vietnam. Son édition 2023 a reçu plus de 2.000 projets candidats. -VNA