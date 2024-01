Six cents colis de cadeaux et biens essentiels offerts par le consulat général du Vietnam à Osaka et des associations et entreprises vietnamiennes de la région du Kansai et des préfectures adjacentes ont été remis samedi 6 janvier à des stagiaires vietnamiens et à des citoyens japonais vivant à Ishikawa, la localité touchée par le récent tremblement de terre dans le centre du Japon.