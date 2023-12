Hanoi (VNA) - Plus de 7,3 millions de Sud-Coréens ont voyagé le Vietnam entre janvier et novembre 2023, en hausse de 220% sur un an, Selon le portail d'information du ministère sud-coréen des Infrastructures et des Transports.

Phu Quôc accueille plus de 1,5 million de touristes. Photo: VNA

Parmi eux, le nombre de visiteurs sud-coréens vers des destinations touristiques émergentes telles que Phu Quoc (province de Kiên Giang – Sud), Da Lat (province de Lâm Dông – Hauts Plateaux du Centre) et Nha Trang (province de Khanh Hoa – Centre) a augmenté, tandis que le nombre de visiteurs à Da Nang a diminué. Ces endroits attirent les touristes en raison de leurs prix raisonnables et de la variété de leurs activités touristiques.

Les analystes affirment qu'avec la diversification des destinations touristiques du Vietnam, les touristes sud-coréens sont de plus en plus enclins à visiter différentes villes.

Outre Da Nang, les infrastructures touristiques de nombreuses villes vietnamiennes s'améliorent constamment, ce qui permet aux touristes sud-coréens de choisir de plus en plus de destinations touristiques. De plus, l’hiver étant la haute saison touristique en Asie du Sud-Est, la demande devrait encore augmenter. -VNA