Le grand-duc Henri de Luxembourg (droite) et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a souligné les potentiels de coopération entre le Luxembourg et le Vietnam dans de nouveaux domaines.Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Luxembourg (15 novembre 1973-2023), le ministre luxembourgeois s'est réjoui du développement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973.Il a également déclaré que la coopération fructueuse dans des domaines multiformes, allant du transport, de la logistique et de la technologie médicale aux services numériques et bancaires, est une illustration frappante de la diversité des opportunités commerciales que le Vietnam offre aux entreprises luxembourg eoises.Le Vietnam est actuellement devenu un élément clé de la chaîne de valeur mondiale, attirant de nombreux investissements étrangers, notamment du Luxembourg. Le Vietnam et le Luxembourg offrent d'énormes opportunités commerciales, a-t-il souligné, affirmant que le Vietnam est un partenaire important du Luxembourg et que le Luxembourg était le troisième investisseur européen au Vietnam en 2022.M. Asselborn a exprimé le souhait qu’en s’appuyant sur des bases solides, le Luxembourg et le Vietnam puissent explorer de nouveaux domaines de coopération et de coordination et promouvoir l’innovation entre les deux pays et les deux régions.Au niveau bilatéral, l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), entré en vigueur à partir de 2020, ouvrait de brillantes perspectives pour des entreprises luxembourgeoises qui ont manifesté leur intérêt pour le marché vietnamien.Par ailleurs, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam en mai dernier, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a exprimé sa volonté de rechercher des moyens de coopération dans les domaines de la transformation verte et de la transformation numérique ainsi que des opportunités de la coopération bilatérale en matière de finance verte et de durabilité.Pour promouvoir les relations Vietnam-Luxembourg, le ministre Jean Asselborn a proposé de multiplier des échanges entre les peuples, les universités et les entreprises des deux pays.En ce qui concerne les objectifs de la coopération bilatérale dans un proche avenir, Jean Asselborn s'est déclaré convaincu que les efforts actuels visant à renforcer la coopération dans les domaines du transport aérien, de la banque, de la finance, de la Fintech ainsi que de la science et de la technologie seront accélérés dans les temps à venir.Il a expliqué que l'UE et ses États membres ont compris la nécessité de se concentrer davantage sur la promotion de l'investissement et de la croissance dans la transition verte et numérique, ajoutant que le Luxembourg a intensifié depuis des années la mise en œuvre de mesures vertes et durables tout en développant les politiques environnementales, sociales et de gouvernance (critères ESG) et l'économie circulaire.Bien que plusieurs entreprises des deux pays aient travaillé ensemble pour fournir des solutions vertes et propres qui aideront le Vietnam à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050, le Luxembourg estime que des efforts supplémentaires devraient être mis en place pour répondre au changement climatique, notamment à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations qui ont un impact néfaste sur de nombreux pays, a-t-il souligné. -VNA