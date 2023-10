Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Les responsables du secteur de la Santé du Laos ont indiqué qu’au 12 octobre, le nombre de cas de dengue au Laos était de 30.323.La province d'Oudomxay en a enregistré le plus grand nombre, plus de 5.000.Les responsables du secteur de la Santé ont confirmé 17 décès dus à la dengue dans l’ensemble du pays.Le secteur de la santé et le personnel médical s'efforcent de sensibiliser le public aux dangers posés par cette maladie potentiellement mortelle. Ils exhortent les gens à prendre des mesures immédiates et à mettre en œuvre des mesures préventives, notamment en nettoyant les sites potentiels de reproduction de moustiques autour des maisons et des lieux de travail.- VNA