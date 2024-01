Le groupe Vietnam Airlines continue d'augmenter le nombre de ses vols intérieurs à l’occasion du Têt du Dragon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour répondre aux forts besoins de déplacement à l’occasion du Têt du Dragon, le groupe Vietnam Airlines, composé de Vietnam Airlines, Pacific Airlines et la Compagnie de services aériens (VASCO), a ajouté plus de 66.200 sièges supplémentaires, soit l'équivalent de plus de 310 vols intérieurs, durant la période allant du 25 janvier au 24 février 2024 (du 15e jour du 12e mois lunaire de l'année du Chat au 15e jour du 1er mois lunaire de celle du Dragon).Ceci porte le nombre total de vols intérieurs et internationaux du groupe Vietnam Airlines pendant le pic du Têt à environ 2,64 millions de sièges, soit 12.374 vols.L'augmentation des vols concerne principalement les lignes Hô Chi Minh-Ville/Hanoï vers Da Nang, Hai Phong, Vinh, Thanh Hoa, Quy Nhon, Hue, Quang Nam, Tuy Hoa, Da Lat, Cam Ranh, Buon Ma Thuot, Pleiku et Phu Quoc. -VNA