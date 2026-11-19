

Shenzhen (VNA) – En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se déroule à Shenzhen, en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré, dans la matinée du 19 novembre, le président américain Donald Trump.



Au cours de leur entretien, les deux dirigeants se sont réjouis de se retrouver et ont salué la régularité des échanges et des contacts de haut niveau entre les deux pays, ainsi que les avancées positives enregistrées dans les relations vietnamo-américaines ces derniers temps.



Le didgeant To Lam a salué le rôle des États-Unis au sein de l’APEC et souhaité que Washington apporte son soutien au Vietnam pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2027. Il a cordialement invité le président Donald Trump à effectuer une visite au Vietnam et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra sur l’île de Phu Quoc.



Réaffirmant que le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires d’importance stratégique, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le rôle et les contributions du président Donald Trump au développement des relations entre les deux pays.



Il a proposé aux deux parties de poursuivre leurs échanges et leur coordination afin de mettre en œuvre efficacement le cadre du Partenariat stratégique intégral, de promouvoir un développement stable, équilibré, durable et mutuellement bénéfique de leurs relations économiques, commerciales et d’investissement, et de régler activement les questions d’intérêt commun.



Le président Donald Trump a exprimé son accord avec les propositions du dirigeant To Lam et félicité le Vietnam à l’occasion de son accession au rôle de pays hôte de l’APEC 2027. Il a également salué les activités et les interventions du dirigeant vietnamien lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, affirmé l’importance qu’il attache aux relations avec le Vietnam et apprécié les résultats obtenus par les deux pays ces derniers temps, ainsi que les orientations définies pour approfondir leurs relations.



À cette occasion, le président Donald Trump a renouvelé son invitation à To Lam à participer au sommet du G20, qui se tiendra en décembre aux États-Unis.- VNA

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