Shenzhen (VNA) – En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se déroule à Shenzhen, en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré, dans la matinée du 19 novembre, le président américain Donald Trump.
Au cours de leur entretien, les deux dirigeants se sont réjouis de se retrouver et ont salué la régularité des échanges et des contacts de haut niveau entre les deux pays, ainsi que les avancées positives enregistrées dans les relations vietnamo-américaines ces derniers temps.
Le didgeant To Lam a salué le rôle des États-Unis au sein de l’APEC et souhaité que Washington apporte son soutien au Vietnam pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2027. Il a cordialement invité le président Donald Trump à effectuer une visite au Vietnam et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra sur l’île de Phu Quoc.
Réaffirmant que le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires d’importance stratégique, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le rôle et les contributions du président Donald Trump au développement des relations entre les deux pays.
Il a proposé aux deux parties de poursuivre leurs échanges et leur coordination afin de mettre en œuvre efficacement le cadre du Partenariat stratégique intégral, de promouvoir un développement stable, équilibré, durable et mutuellement bénéfique de leurs relations économiques, commerciales et d’investissement, et de régler activement les questions d’intérêt commun.
Le président Donald Trump a exprimé son accord avec les propositions du dirigeant To Lam et félicité le Vietnam à l’occasion de son accession au rôle de pays hôte de l’APEC 2027. Il a également salué les activités et les interventions du dirigeant vietnamien lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, affirmé l’importance qu’il attache aux relations avec le Vietnam et apprécié les résultats obtenus par les deux pays ces derniers temps, ainsi que les orientations définies pour approfondir leurs relations.
À cette occasion, le président Donald Trump a renouvelé son invitation à To Lam à participer au sommet du G20, qui se tiendra en décembre aux États-Unis.- VNA
Voir plus
Le PCV et le parti allemand Die Linke renforcent leur dialogue politique
À l’occasion du 7e Dialogue politique entre le PCV et Die Linke, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et de préparer la prochaine rencontre à Berlin.
Ressources en eau : les six pays du Mékong-Lancang renforcent leur coopération
Lors de la 2e Réunion ministérielle sur les ressources en eau Mékong-Lancang à Hanoï, le Vietnam a proposé trois priorités pour renforcer la coopération.
Le Vietnam assume officiellement la présidence de l’APEC 2027
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a officiellement reçu la responsabilité d’accueillir l’Année de l’APEC 2027, du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping.
AIPA-47 : le Vietnam réaffirme son engagement envers l’ASEAN
Lors de l'AIPA-47, la délégation vietnamienne a confirmé son rôle, son prestige et ses contributions actives et responsables à travers le message du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que l’intervention du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.
Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le dirigeant vietnamien To Lam a rencontré le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, le 19 novembre à Shenzhen, en marge de l’APEC 2026, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale.
La presse mexicaine souligne les perspectives de coopération avec le Vietnam
Plusieurs médias mexicains ont relayé la rencontre entre le dirigeant vietnamien To Lam et la présidente Claudia Sheinbaum, mettant en avant les perspectives de coopération entre les deux pays.
L’épouse du dirigeant To Lam visite le Bâtiment des femmes et des enfants de Shenzhen
Saluant un environnement destiné aux enfants qui associe sciences, technologies, nature et arts pour éveiller la curiosité et la créativité des plus jeunes, l'épouse du dirigeant vietnamien To Lam a vu le Bâtiment des femmes et des enfants de Shenzhen une expérience pertinente dont le Vietnam pourrait s’inspirer.
Vietnam-Azerbaïdjan : donner un nouvel élan au partenariat stratégique
La visite officielle du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Vietnam, du 19 au 21 novembre, vise à approfondir le partenariat stratégique et à renforcer la coopération bilatérale. Copier
Le président sud-coréen réaffirme le soutien de Séoul au Vietnam pour l’APEC 2027
En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, à Shenzhen (Chine), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée et de promouvoir une coopération étroite en vue du succès de l’Année de l’APEC 2027 au Vietnam.
Le Vietnam réaffirme son attachement au règlement pacifique des différends internationaux
Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la Cour permanente d’arbitrage (CPA) afin de promouvoir le règlement pacifique des différends internationaux et de devenir un centre régional de règlement des litiges.
Le 7e Dialogue politique entre le PCV et le Parti de la gauche allemande (Die Linke)
Le 7e Dialogue politique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti de la gauche allemande tenu le 18 novembre à Hanoï constitue un canal franc d’échanges théoriques et pratiques, renforçant la confiance politique et approfondissant les relations bilatérales vietnamo-allemandes.
Le dirigeant To Lam rencontre le président russe Vladimir Poutine
En marge de l’APEC 2026 à Shenzhen, les dirigeants vietnamien et russe ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique global, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’économie et du commerce.
Le plus haut législateur vietnamien conclut avec succès sa participation à l'AIPA-47
La tournée du plus haut législateur vietnamien Tran Thanh Man aux Philippines pour participer à la 47e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-47) a été courronnée de succès.
Le haut dirigeant To Lam rencontre le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)
En marge de la participation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam à la 33e Semaine des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et de ses activités bilatérales en Chine, le dirigeant vietnamien a rencontré le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu.
AIPA-47 : bâtir un cadre juridique pour une ASEAN résiliente et prospère
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a appelé les parlements de l’ASEAN à renforcer l’État de droit, à promouvoir l’intégration économique et à placer les populations au cœur des politiques de développement régional.
Le dirigeant To Lam reçoit le Premier ministre singapourien Lawrence Wong
Lors de la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République, To Lam et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong à à Shenzhen, en Chine, le dirigeant vietnamien salué le développement positif ainsi que le vaste potentiel des relations Vietnam-Singapour.
Le dirigeant To Lam prononce un discours au Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC 2026
Le dirigeant vietnamien a appelé l’APEC à promouvoir un environnement commercial ouvert, à stimuler de nouveaux moteurs de croissance et à placer la prospérité des populations et des entreprises au cœur de la coopération régionale.
Le Vietnam renforce sa coopération en matière de droit international
Lors d'une visite de travail du 16 au 18 novembre à Pékin et dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), dans le but de promouvoir la coopération dans le domaine du droit international, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan a signé la Convention portant création de l'Organisation internationale pour la médiation (IOMed) au nom du président vietnamien.
APEC : le dirigeant To Lam rencontre la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum à Shenzhen
La rencontre entrele secrétaire général et président Tô Lâm et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, en marge de l’APEC 2026, a permis de réaffirmer la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération bilatérale et de renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux.
Le Vietnam et les Philippines renforcent leur coopération parlementaire bilatérale et multilatérale
Les dirigeants parlementaires vietnamien et philippin ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale et leur coordination au sein des forums interparlementaires multilatéraux, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique renforcé entre les deux pays.