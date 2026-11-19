Shenzhen (VNA) – En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se tient à Shenzhen, en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré jeudi matin, 19 novembre, le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr.



Lors de cette rencontre, le dirigeant To Lam s’est réjoui de retrouver le président Ferdinand R. Marcos Jr. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les Philippines et souhaitait œuvrer de concert avec ce pays à la mise en œuvre effective du cadre de Partenariat stratégique renforcé. Il a appelé les Philippines à soutenir le Vietnam dans l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2027 et a cordialement invité le président philippin à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra sur l’île de Phu Quoc. Le dirigeant vietnamien a également réaffirmé que le Vietnam était prêt à continuer d’être un fournisseur stable et durable de riz aux Philippines, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire de ce pays.



Pour sa part, le président Ferdinand R. Marcos Jr. s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales depuis l’établissement du Partenariat stratégique renforcé. Il a affirmé que les Philippines attachaient une grande importance au Vietnam en tant que voisin maritime et partenaire important en Asie du Sud-Est. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération concrète dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce et de l’investissement, des technologies et de la transformation numérique, ainsi que de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.



Les deux parties ont également convenu d’approfondir leur coopération en matière de défense, de sécurité et de questions maritimes, ainsi que de renforcer la coordination entre leurs forces chargées de l’application de la loi, afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et aérienne. Elles ont souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Abordant les questions régionales et internationales, le dirigeant To Lam a salué le rôle des Philippines en leur qualité de présidente de l’ASEAN en 2026 et affirmé que le Vietnam continuerait de se coordonner étroitement avec les Philippines afin de renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.- VNA

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