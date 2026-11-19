Shenzhen (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, dans la matinée du 19 novembre, en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 à Shenzhen, en Chine.



Le dirigeant vietnamien To Lam a félicité la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour ses réalisations en matière de développement et salué son rôle dans le Pacifique Sud ainsi qu’au sein des forums régionaux et internationaux. Il a sollicité son soutien pour la réussite de l’Année APEC 2027, organisée par le Vietnam, et invité le Premier ministre James Marape à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra à Phu Quoc.



Soulignant le potentiel considérable de coopération entre les deux pays, le dirigeant vietnamien a proposé de traduire leurs bonnes relations politiques en programmes de coopération concrets, apportant des bénéfices tangibles à leurs populations respectives. Il a appelé à multiplier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, notamment en marge des conférences multilatérales, et encouragé les deux parties à renforcer leur présence diplomatique dans leurs capitales respectives.



Il a également préconisé de revoir et de mettre en œuvre efficacement les accords existants, notamment le protocole d’accord sur la coopération dans le secteur de l’aquaculture, tout en suggérant de conclure de nouveaux accords et de mettre en place des mécanismes de consultation et de dialogue bilatéraux.



Il a par ailleurs proposé de promouvoir la coopération dans les domaines des mines, du pétrole et du gaz, de l’industrie de transformation, de la sylviculture, de l’aquaculture, des infrastructures, des télécommunications, de l’énergie, ainsi que du travail et de la formation professionnelle. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience dans le secteur agricole et s’est déclaré favorable à l’accueil d’étudiants papou-néo-guinéens souhaitant faire des études ou suivre une formation professionnelle au Vietnam.



Selon lui, les deux parties devraient également améliorer les liaisons aériennes afin de favoriser les échanges entre les populations, ainsi que les échanges culturels et touristiques.



De son côté, le Premier ministre James Marape a félicité le Vietnam pour son rôle de pays hôte de l’APEC 2027. Il s’est dit profondément impressionné par le pays, sa population et son rythme de développement, saluant ses remarquables performances économiques.



Estimant que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes historiques et disposaient d’importantes possibilités de coopération, notamment dans l’agriculture, l’aquaculture, la sylviculture ainsi que la production et la transformation du café, il a souhaité que les entreprises vietnamiennes explorent les possibilités d’investissement en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Concernant la coopération régionale et multilatérale, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties poursuivent leurs consultations et leur soutien mutuel au sein des Nations unies et d’autres forums multilatéraux, défendent le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et œuvrent au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité maritimes ainsi qu’à la protection de l’environnement marin.



Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour promouvoir les relations entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Forum des îles du Pacifique (FIP), tout en soutenant le rapprochement entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’ASEAN.



Le Premier ministre James Marape a réaffirmé le soutien de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Vietnam dans l’organisation de l’APEC 2027. Il a également exprimé le souhait de renforcer les liens avec l’ASEAN et affirmé que son pays était prêt à servir de passerelle entre l’ASEAN et les États insulaires du Pacifique. – VNA