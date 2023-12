Hanoï (VNA) - Le 12 décembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son épouse, se rendent à Hanoï, entamant leur visite d'État au Vietnam, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et de son épouse, du président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong , et de son épouse.Lors d’une interview accordée à la presse, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a indiqué qu’il s'agirait de la troisième visite au Vietnam de Xi Jinping en tant que chef du PCC et de l'État chinois, laquelle aura lieu dans le contexte de célébration par les deux pays du 15e anniversaire de l'établissement de leur partenariat de coopération stratégique intégral. Elle sera une illustration de l’importance accordée aux relations bilatérales par le PCC, l'État chinois et du dirigeant Xi Jinping.Les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays discuteront en profondeur des orientations majeures et globales pour l'approfondissement et l'amélioration du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachent une grande importance à cette visite et réserveront au secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, une réception spéciale, pleine d'amitié et de camaraderie fraternelle, a déclaré Pham Sao Mai.Rappelant la visite officielle en Chine du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong , les 30 octobre et 1er novembre 2022, l’ambassadeur vietnamien a souligné qu’elle avait créé une forte impulsion pour que les deux pays consolident constamment leurs relations de voisinage amical et leur coopération intégrale, créant ainsi une base favorable pour amener les relations à une nouvelle étape de développement intégral et durable.L'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a également accordé une interview à la presse sur la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, du 12 au 13 décembre.Selon lui, la visite constituera une opportunité très importante pour les dirigeants des deux pays de maintenir et de renforcer les échanges stratégiques dans la nouvelle situation, sur la base des fondements solides du partenariat de coopération stratégique intégral au cours des 15 dernières années. Elle vise à déterminer la nouvelle position des relations bilatérales dans la nouvelle ère, à définir une nouvelle direction pour le développement suivant et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines. Cela créera un nouvel élan pour le développement durable des relations sino-vietnamiennes. En résumé, cela pourrait être caractérisé comme un nouveau positionnement, une nouvelle direction et un nouvel élan.-VNA