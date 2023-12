Le Premier ministre japonais Kishida Fumio et les chefs des délégations des pays de l'ASEAN. Photo : VNA Tokyo (VNA) – Le développement robuste de la coopération Vietnam-Japon a contribué de manière significative à promouvoir le partenariat entre l'ASEAN et le Japon, ont déclaré des universitaires et des hommes d'affaires japonais à l'issue du voyage du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Japon pour le sommet commémoratif du 50e anniversaire. de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon à Tokyo.

La sénatrice du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, Sastuki Katayama, a apprécié le message du Premier ministre Pham Minh Chinh soulignant que le Vietnam et le Japon travailleront ensemble pour façonner l'avenir. Elle espère que les deux pays renforceront leurs relations solides et travailleront ensemble pour l’intérêt de toute la région.

Le président-directeur général du groupe AEON, Iwamura Yasutsugu, a déclaré que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait délivré un message très puissant, qui reflète les liens étroits entre le Japon et le Vietnam et montre le rôle de chaque pays dans le processus de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la séance d'ouverture du sommet commémorant les 50 ans des relations ASEAN-Japon. Photo : VNA Honna Hitoshi, directeur représentant et président d'Erex JSC, a exprimé ses impressions sur le discours du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant le développement des activités économiques alignées sur la stratégie de croissance verte et de réduction des émissions de carbone.

Les hommes politiques et les représentants des entreprises considèrent la coopération économique comme le pilier des relations Vietnam-Japon.

La sénatrice Katayama a déclaré que parmi les pays de l'ASEAN, le Vietnam, avec son potentiel de croissance et sa main-d'œuvre abondante, est devenu un partenaire crucial pour de nombreuses entreprises.

Elle a émis son souhait que les deux pays mèneront de nombreuses activités pour développer les investissements, coopérer pour améliorer la technologie, promouvoir les investissements des entreprises et accroître les échanges commerciaux et les échanges entre les peuples.

Pour sa part, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Japon, Nojima Yasuhiro, a déclaré que la force économique du Vietnam augmentait, exprimant sa conviction que le Vietnam aurait une voix plus forte à l'avenir.



Selon le président du groupe AEON, Iwamura, le Vietnam est un pays important pour son entreprise, ajoutant que le pays a une politique stable, une identité nationale harmonieuse et une compatibilité avec la philosophie d'entreprise d'AEON.



Pendant ce temps, le président et directeur général de la compagnie par actions Erex, Hitoshi a déclaré qu'Erex souhaitait construire 18 centrales électriques à biomasse au Vietnam, en coordination avec le Vietnam pour convertir le combustible du charbon en biomasse dans les centrales électriques au charbon existantes et développer les zones de culture de combustibles biomasses au Vietnam.

Représentant Sanshin Saiko Co., Ltd, Umezawa Kiyoshi a exprimé de grandes attentes quant au développement fort de la coopération entre le Vietnam et le Japon, estimant que cela constituerait une base importante pour permettre aux entreprises japonaises de décider des méthodes et du niveau d'investissement dans un pays qui a un partenariat spécial avec Japon.

Concernant le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, de nombreux experts japonais estiment que le fort développement de la coopération Vietnam-Japon a contribué à faciliter la coopération entre l'ASEAN et le Japon.



Le Dr Tomotaka Shoji, directeur du département de recherche régional de l'Institut d'études de défense nationale (NIDS) du ministère japonais de la Défense, a déclaré qu’au sein de l'ASEAN, le Japon donnait toujours la priorité à la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'économie, de la sécurité régionale et bien d'autres questions telles que le climat et la cybersécurité.



Le professeur Go Ito, du Département des relations internationales de l'Université Meiji, a estimé que la promotion des relations Japon - Vietnam dans le cadre multilatéral était très importante. Sur le plan multilatéral, il existe des mécanismes ASEAN-Japon et ASEAN 3 qui contribuent à promouvoir la coopération et les échanges entre les deux pays.



Enfin, le professeur Shiraishi Masaya, professeur d’honneur de l'Université Waseda et président de l'Association japonaise d'études vietnamiennes, a déclaré que le Vietnam était membre de l'ASEAN et un partenaire important dans les relations diplomatiques du Japon.-VNA