Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a décidé de créer le Conseil national de la science, de la technologie et de l’innovation, une organisation de coordination interdisciplinaire avec pour organe permanent le ministère des Sciences et des Technologies.

En vertu de la décision n°177/QD-TTg du 14 février 2024, le chef du gouvernement est le président du conseil. Il est assisté par un vice-président permanent et un vice-président en la personne respective du vice-Premier ministre Trân Luu Quang et du ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thành Dat.

Le conseil a pour objet d’aider le Premier ministre à rechercher, à diriger et à collaborer à la résolution de questions interdisciplinaires importantes dans la formulation et l’organisation de la mise en œuvre d’options, stratégies, mécanismes et politiques visant à promouvoir le développement de la science, de la technologie et de l’innovation.

Il est également chargé d’aider le Premier ministre à diriger, à assumer la mission générale de coordination des ministères, organismes de rang ministériel, agences gouvernementales et comités populaires provinciaux et municipaux dans le processus de promotion de la science, de la technologie et de l’innovation au service du développement socio-économique, de la défense, de la sécurité et de l’intégration internationale. – VNA