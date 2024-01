Photo :internet

Hanoï (VNA) - En huit semaines, le concours "Quintessence du Vietnam", destiné aux jeunes intéressés par la beauté de la culture nationale, organisé par le Comité central de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh, a réuni près de 12.000 œuvres, avec près de 680.000 votes et environ 36 millions de vues sur les plateformes numériques.Lancé fin novembre 2023, ce concours a pour objectif de cultiver les connaissances des jeunes sur les valeurs traditionnelles afin de les sensibiliser à la responsabilité de les préserver et de les promouvoir.Le concours s'adresse aux individus et aux groupes d'individus qui sont des lycéens et étudiants vietnamiens vivant dans le pays ou à l'étranger.Via des vidéos, des reportages courts ou des courts métrages, les candidats présentent la beauté de la culture nationale et de l'identité traditionnelle vietnamienne, avec des thèmes telles que les sites pittoresques, la cuisine, les costumes, la musique, les instruments de musique traditionnels...La cérémonie de clôture et de remise des prix devrait avoir lieu en mars 2024. Le jury décernera un premier prix d'une valeur de 15 millions de dongs, un deuxième prix de 10 millions de dongs, un troisième prix de 5 millions de dongs, deux prix d’encouragement de 3 millions de dongs chacun… –VNA