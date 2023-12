Deux cuisiniers au concours "Danang Chef Talent Competition 2023" à Da Nang (Centre). Photo : VNA



Da Nang (VNA) – Le concours "Danang Chef Talent Competition 2023" a eu lieu le 19 décembre dans la ville de Da Nang (Centre).

Cet événement a été organisé par la Fédération du travail de Da Nang, l'Association des hôtels du Vietnam, l'Association de la culture culinaire du Vietnam, la villégiature Furama Resort Da Nang et le Conseil américain pour l'exportation de la volaille et des œufs (USAPEEC).

Le concours a attiré la participation de 40 chefs professionnels et talentueux des hôtels, supermarchés et restaurants de Da Nang. Les chefs ont été répartis en 20 équipes en compétition sur le thème "La cuisine de Da Nang s'intègre au monde". Ils ont présenté des plats impressionnants, conformes aux normes internationales, avec une combinaison créative de poulet importé des États-Unis et de saveurs vietnamiennes.

D’autres événements ont été organisés en marge de ce concours tels qu’une exposition de 30 stands présentant des fournitures pour l'industrie hôtelière Danang Hotel Solutions; un séminaire sur les clubs d'achat; la réunion du Comité exécutif de l'Association des hôtels de Da Nang; un séminaire sur l'hôtellerie et le marketing dans la nouvelle ère…

Nguyen Duc Quynh, président de l'Association des hôtels de Da Nang, a déclaré que le concours "Danang Chef Talent Competition 2023" et l'exposition de fournitures pour l'industrie hôtelière Danang Hotel Solutions étaient des événements annuels, organisés pour la deuxième fois à Da Nang.

Ce concours a été organisé dans le but de promouvoir la beauté de la cuisine de Da Nang au monde. -VNA