Lors du séminaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors d'un séminaire organisée par l'Institut central de gestion économique ( CIEM ) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) pour annoncer le rapport "L'économie du Vietnam en 2023 et perspectives pour 2024 : Des réformes pour s'accélérer et reprendre la croissance », tenu le 15 janvier, à Hanoï, le CIEM a présenté deux scénarios pour l'économie vietnamienne en 2024.

Selon le premier scénario, la croissance du PIB devrait atteindre 6,13% ; les exportations augmenteraient de 4,02% ; l'excédent commercial serait de 5,64 milliards et l’inflation moyenne de 3,94%.



Pour le deuxième, la croissance du PIB devrait atteindre 6,48%; les exportations augmenteraient de 5,19%; l'excédent commercial serait de 6,26 milliards et l’inflation moyenne de 3,72%.



S'exprimant lors du séminaire, Tran Thi Hong Minh, directrice du CIEM, a estimé qu’en 2024, l'économie vietnamienne et l'économie du monde en général, connaîtra encore de nombreuses difficultés. Pourtant, si le Vietnam continue à maintenir et à approfondir la qualité de sa réforme institutionnelle, l'économie pourrait obtenir des résultats positifs.



Présentant le rapport "L'économie du Vietnam en 2023 et perspectives pour 2024'', Nguyen Anh Duong, chef du Département de recherche générale du CIEM, a remarqué que le PIB en 2023 avait connu une croissance de 5,05%, soit moins de 1,45 point de pourcentage par rapport à l'objectif fixé (6,5%).



Le rapport du CIEM a également évalué les résultats de deux années de mise en œuvre de l’accord du Partenariat économique régional global (RCEP). Les résultats pour la période 2018-2023 ont montré que le ratio importations-exportations du Vietnam avec les pays participant au RCEP maintenaient généralement une tendance à la baisse. Le taux de profit des priorités du RCEP restait encore relativement faible (0,67%).



Par conséquent, les experts ont recommandé que le Vietnam continue de relever certains défis dans le processus de mise en œuvre du RCEP, notamment en sensibilisant les agences et les entreprises à exploiter plus efficacement ses opportunités.



Le rapport du CIEM a souligné la nécessité de continuer à promouvoir la reprise économique, sur la base de l'amélioration ferme du fondement microéconomique et l'innovation du système institutionnel économique dans une orientation plus favorable à l'innovation et à l'environnement, associée à une gestion efficace des risques dans un environnement économique international en pleine mutation.-VNA