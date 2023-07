Hanoï (VNA) - Vers 09h55 le 29 juillet, le président Vo Van Thuong et son épouse sont arrivés à Hanoï, concluant leur visite d'État en Italie et leur visite au Vatican du 25 au 29 juillet à l'invitation du président italien Sergio Mattarella et du pape François.



Cette tournée a marqué un nouveau jalon dans les relations diplomatiques de 50 ans et dans le partenariat stratégique de 10 ans avec l'Italie, et confirmé la bonne volonté du Vietnam dans la promotion des relations avec le Vatican.

Le président Vo Van Thuong et son épouse à l'aéroport international de Fiumicino, en Italie, avant leur retour au Vietnam. Photo: VNA

En Italie, le président Vo Van Thuong s’est entretenu avec son homologue italien, Sergio Mattarella. Il a rencontré la Première ministre, Giorgia Meloni, et assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays.Les présidents vietnamien et italien ont affirmé leur détermination à développer le partenariat stratégique entre les deux pays pour le rendre plus efficace, à contribuer aux objectifs communs de développement durable et à la résolution des problèmes mondiaux sur la base de l'équilibre et du bénéfice mutuel, en exploitant les avantages et les potentiels de chaque pays, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement.Le Vietnam s’est félicité de la ratification par le Parlement italien de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). C’este un succès exceptionnel de la visite.Durant sa visite au Vatican, le président Vo Van Thuong a eu une entrevue avec le pape François. Il a également rencontré le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.Selon le communiqué de presse conjoint rendu public à cette occasion, le gouvernement du Vietnam et le Saint-Siège ont approuvé un accord sur le statut du représentant pontifical résident et son bureau au Vietnam. Les deux parties estiment que le représentant pontifical résident apportera une contribution positive aux relations entre le Saint-Siège et la communauté catholique vietnamienne ainsi qu'aux relations entre le Vietnam et le Saint-Siège.Le succès de ces deux visites a confirmé la ligne diplomatique du 13e Congrès national du Parti sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, en permettant de renforcer et d’approfondir la coopération entre le Vietnam et l’Italie, le Vatican.-VNA