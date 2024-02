Hanoi (VNA) – L'''Artisan émérite" Pham Van Tuyên a consacré six mois pour réaliser une collection unique de 100 sculptures de dragons en céramique pour le Têt traditionnel 2024.

Pham Van Tuyên au travail. Photo: CVN

L'atelier de céramique de Pham Van Tuyên, situé dans la commune de Tu Son, district de Kiên Thuy, ville portuaire de Hai Phong (Nord), est plus fréquenté en cette fin 2023. Cet artisan est concentré sur la finalisation d’un ensemble de 100 dragons en céramique, dont la taille varie de 60 à 100 cm. Une collection qu’il a appelée "Vu diêu Bách Long" (Danse d’une centaine de Dragons).

"L’idée de fabriquer un ensemble de 100 dragons pour accueillir l’année 2024 m’est venue il y a six mois. Dans cette collection, on retrouve des vases ornés de dragons, des statues de dragon avec plusieurs postures et des statuettes représentant Bouddha, Quan Thê Âm ou Guan-Yin, accompagnées de dragons sur un même socle", informe M. Tuyên.

Et d’ajouter : "L’année 2024 est placée sous le signe du Dragon et je veux donc transmettre à travers mes créations le souhait de bonne fortune. Chaque œuvre est unique, inspirée de la culture traditionnelle vietnamienne et exprime le désir de paix de l’homme face aux forces de la nature".

Les dragons dans la collection Vu diêu Bách Long adoptent le style de la dynastie des Lê Trung Hung (1533-1789), c’est-à-dire à la fois majestueux, solennels, souples et vifs, avec différentes postures.

"Je travaille en moyenne deux jours sur une œuvre. Le temps sec est très favorable à la fabrication", partage l’artisan.

Faire revivre la sculpture céramique

Des œuvres de la collection Vu diêu Bách Long. Photo: CVN

Pham Van Tuyên est né en 1976 (Année du Dragon) dans le district de Kiên Thuy. Il se passionne depuis longtemps pour les motifs en relief dans les ouvrages architecturaux anciens.

L’image du dragon n’est pas rare comme motif sur les poteries, mais la sculpture laisse une impression particulière. Il s’agit d’une ligne de céramique née sous la dynastie des Mac (1527-1592), avec de nombreux motifs en émail et en relief, apparue dans le district de Kiên Thuy, autrefois Duong Kinh, la "seconde capitale" de cette dynastie. Cependant, cette ligne s’est perdue peu à peu à partir du début du XVIIe siècle. Avec passion et de nombreuses années de recherche, l’artisan Pham Van Tuyên a réussi à la restaurer.

"La particularité de la sculpture céramique n’est pas simplement de peindre des émaux sur une surface plane, mais plutôt de mouler et de sculpter le bloc avant de le cuire. L’important est de garantir que les détails ne se déforment pas ou ne soient pas endommagés lors qu’ils sont exposés à des températures élevées, et qu’ils durent des milliers d’années", estime-t-il.

Héritier de l’artisanat traditionnel, après des recherches, Pham Van Tuyên a construit un atelier dans son district natal. Depuis lors, il a fabriqué à la main des milliers de produits avec différents designs et genres.

"Jusqu’à présent, j’ai réalisé un ensemble de 12 animaux du zodiaque de grande taille, reconnu comme un record vietnamien en 2022 ; des statues de nghê (un animal mythique inspiré du chien) ; des statues de dragon sous différentes dynasties et toutes sortes de vases. Les motifs décoratifs, tels que les fleurs et les feuilles typiques du delta du fleuve Rouge, sont reproduits à partir de ceux des stèles de pierre et des cloches en bronze dans d’anciens vestiges vietnamiens. Il y a aussi des œuvres en céramique adaptées aux modes de vie modernes, telles que des lampes et des statues de jardin, ainsi que des objets de décoration", souligne l’artiste.

Une marque de Hai Phong

Une œuvre de la collection Vu diêu Bách Long. Photo: CVN



Grâce à sa créativité et à son utilisation de la technologie céramique moderne, Pham Van Tuyên a reçu en 2020 le titre d’"Artisan émérite". Ses œuvres ont été présentées à de nombreuses expositions à Hanoï, organisées par le ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que celui de la Culture, des Sports et du Tourisme. Les habitants de Hai Phong, en particulier les amateurs d’art céramique, ont admiré à plusieurs reprises la beauté de ses produits à travers les expositions organisées dans cette ville.

L’ensemble Vu diêu Bach Long est exposé au Centre d’exposition de la culture et des arts du Vietnam (rue Hoa Lu, Hanoi) lors du Nouvel An lunaire. Chaque œuvre est une fusion de la terre, du feu, de l’eau, et des racines culturelles traditionnelles, exprimant l’âme de la nation.

"Dans le pays, il y a la pagode de bronze à Yên Tu (province de Quang Ninh, Nord) et une autre en bois de fer (gô lim) à Vu Thu (province de Thai Binh, Nord). Mais il n’existe pas encore d’œuvre entièrement en céramique. J’ambitionne de restaurer une pagode en céramique, dans laquelle toutes les statues, objets sacrificiels et l’architecture extérieure seront fait de ce matériau", confie l’"Artisan émérite".

Lorsque l’on parle de céramique de Bat Tràng, on pense à une terre située le long du fleuve Rouge à Hanoi, ou lorsque l’on évoque Hai Duong, on se souvient des céramiques de Chu Dâu. L’artisan Tuyên compte développer la sculpture céramique pour en faire une marque distinctive de Hai Phong. – CVN/VNA