Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Après le succès de la visite officielle du Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet du 11 au 12 décembre au Vietnam, le gouvernement royal du Cambodge a publié mardi soir 12 décembre un communiqué de presse appréciant les résultats de cette visite, et soulignant l'engagement des dirigeants des deux pays à continuer de renforcer, d'élargir et de développer l'amitié traditionnelle Cambodge-Vietnam, dans l'intérêt des deux pays, ainsi que de la région et du monde.



Lors des rencontres avec les dirigeants vietnamiens, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet a affirmé qu'avec la politique étrangère cohérente du gouvernement royal du Cambodge, l'amitié Cambodge-Vietnam continuerait d'être développée, renforcée et élargie entre les organes à tous les niveaux.



Selon le communiqué de presse, les dirigeants des deux pays ont affirmé leur volonté de maintenir leurs relations de coopération cultivées au cours des dernières années, tout en développant davantage l'amitié au nom du bon voisinage, pour l'intérêt des deux peuples, de la région et du monde.



Selon Tain Jean-François, ministre délégué auprès du Premier ministre cambodgien, chargé des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, les échanges commerciaux entre le Cambodge et le Vietnam ont atteint plus de 10 milliards de dollars en 2022. Les dirigeants des deux pays espèrent porter ce chiffre à 20 milliards de dollars d'ici 2030. En outre, les deux pays accélèrent les travaux de construction du projet reliant l'autoroute Phnom Penh - Bavet (Cambodge) à celle Hô Chi Minh-Ville - Môc Bai (Vietnam).



Lors des rencontres, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet a également demandé aux dirigeants vietnamiens de renforcer la coopération dans d'autres domaines importants, notamment le renforcement des mécanismes de coopération dans le tourisme entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam, ainsi que la question frontalière entre le Cambodge et le Vietnam.



Il s'agissait de la 2e visite à l'étranger et de la première visite du Premier ministre Hun Manet dans un pays membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) depuis son entrée en fonction. Cette visite visait à renforcer et à élargir la coopération entre le Cambodge et le Vietnam après 56 ans depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Lors d'une conférence de presse tenue le 12 décembre, le ministre Tain Jean-François a déclaré que le Vietnam était un pays voisin et un partenaire commercial important du Cambodge, ainsi qu'un grand marché au monde. -VNA