Hanoï (VNA) - Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam conserve son attractivité auprès d’investisseurs étrangers. Les prévisions montrent que l'attraction et le décaissement des investissements directs étrangers (IDE) continueront de croître dans les mois à venir et que le secteur des entreprises à participation étrangère continuera d'apporter une contribution importante au processus de reprise et de développement économique en cette conjoncture difficile.



Fin septembre, le pays avait attiré 20,21 milliards de dollars d’IDE, en hausse de 7,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Quant aux décaissements, ils ont atteint 15,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,2% en rythme annuel.

Photo: VNA



Selon l'Agence pour les investissements étrangers, les solutions drastiques prises par le gouvernement au cours des premiers mois de l'année se sont avérés efficaces pour favoriser les décaissements.



Dans son dernier rapport de mise à jour de la situation macroéconomique du Vietnam, la Banque mondiale indique que les engagements et les décaissements des investissements étrangers sont stables, illustrant l'intérêt des investisseurs étrangers pour les opportunités commerciales au Vietnam malgré les incertitudes mondiales. En particulier, Singapour, la Chine, le Japon..., qui sont des investisseurs traditionnels au Vietnam, affirment leur détermination à maintenir ou à accroître leurs capitaux au Vietnam.



Selon le chef de l’Agence pour les investissements étrangers, Dô Nhât Hoang, de nombreux investisseurs s’intéressent au Vietnam, notamment dans le but de mettre en œuvre des projets de petite et moyenne taille.



Des enquêtes préliminaires montrent que les investisseurs étrangers s'intéressent particulièrement à la transition verte, au potentiel du secteur de la consommation et à l'industrie des semi-conducteurs et des puces au Vietnam. Ce sera l'occasion pour le Vietnam d'attirer davantage de flux de capitaux à moyen et long termes, contribuant ainsi à promouvoir une croissance économique durable dans les temps à venir.



Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, le Vietnam se concentrera dans les temps à venir sur la construction et le développement d'un écosystème de sciences, de technologies et d'innovation, adapté à l'environnement des affaires numériques, en mettant l'accent sur le rôle et l'importance de la haute technologie.



Le Vietnam poursuivra en outre à la réforme des procédures liées à l'investissement pour les simplifier et favoriser la création et le développement des entreprises, a affirmé le ministre Nguyên Chi Dung. -VNA