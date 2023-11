Ba Ria-Vung Tau, 7 novembre (VNA) - La province méridionale de Ba Ria-Vung Tau a attiré 20 projets à investissements étrangers d'une valeur de 751 millions de dollars depuis le début de cette année, soit cinq projets de plus et un capital multiplié par 2,78 par rapport à la même période l’année dernière.

Parc industriel Phu My 3 dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Photo : VNA)

Au cours de cette période, il y a eu 25 projets existants avec des ajustements de capital, avec un investissement supplémentaire total de 503 millions de dollars, en hausse de 15,3%, selon le service provincial du Plan et de l'Investissement.Rien qu'en octobre, Ba Ria-Vung Tau a vu cinq projets nouvellement enregistrés totalisant 594 millions de dollars, et 62,5 millions de dollars ont été ajoutés aux six projets existants.À ce jour, la province du Sud a attiré 457 projets d'IDE avec un capital social combiné de 31,4 milliards de dollars, dont 284 dans ses parcs industriels.Le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Tho, a demandé aux services, secteurs et localités de déployer des efforts pour attirer davantage d'investisseurs nationaux et étrangers et les aider à faire face aux difficultés. - VNA