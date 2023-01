Remise de la décision sur la création de l'Association de l’alimentation et des boissons (Food&Beverage) de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'Association de l’alimentation et des boissons (Food&Beverage) de Hô Chi Minh-Ville voit le jour le 11 janvier pour explorer, préserver et développer la cuisine vietnamienne et la présenter à la fois au niveau national et au monde.

Lors du congrès sur la création de l’Association, un comité exécutif composé de 43 membres a été élu pour le mandat 2023-2028, dont Nguyên Tan Viêt, président de l’Association Food&Beverage Vietnam, est le président.

L’Association connectera et promouvra les cuisines traditionnelles et modernes, organisera des événements tels que des festivals et des concours gastronomiques, des formations pour les jeunes et les éduquera sur la culture culinaire du pays.

A cette occasion, l’Association de l’alimentation et des boissons de Hô Chi Minh-Ville et le Réseau des start-ups du Vietnam (VISTARTUP) ont organisé la journée F&B Vietnam 2022 et le forum de la gastronomie vietnamienne 2023. -VNA