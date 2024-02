Hanoi (VNA) – L’année dernière, l’argent envoyé depuis les pays asiatiques représentait 50,5% du total des envois de fonds vers Hô Chi Minh-Ville, soit une hausse de 143,8% sur un an, selon la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) affiliée dans la mégapole du Sud.

Photo d'illustration: NDEL



Les envois de fonds vers Hô Chi Minh-Ville ont augmenté de 43,3% sur un an pour atteindre 9,46 milliards de dollars en 2023, un record au cours de la dernière décennie et représentant plus de la moitié du total national.Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la BEV à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les envois de fonds en 2023 représentaient 2,7 fois le stock des investissements directs étrangers (IDE) à Hô Chi Minh-Ville et équivalaient à 14% de son produit intérieur brut régional (PIBR) la même année.Le flux d’envois de fonds est associé à la tendance croissante à travailler à l’étranger, a-t-il indiqué, ajoutant que la reprise post-pandémique des marchés du travail, des services et du tourisme dans les pays asiatiques, ainsi qu’un environnement économique et politique stable, ont des retombées positives sur les envois de fonds de la région.En outre, la stabilité macroéconomique du Vietnam, son environnement des affaires convivial et ses événements culturels, touristiques et sportifs animés ont encouragé les envois de fonds, a-t-il noté, ajoutant que le développement des réseaux de paiement et des services des banques commerciales et des entreprises a également contribué à attirer les envois de fonds vers le pays en général et la ville en particulier en 2023.Avec environ six millions de Vietnamiens résidant à l’étranger, les envois de fonds vers le Vietnam de 1993 à 2022 se sont élevés à 190 milliards de dollars, selon le ministère des Affaires étrangères.En 2023, la Banque mondiale estime que le Vietnam a reçu environ 14 milliards de dollars de transferts de fonds, alors que ce chiffre a atteint un chiffre record de 19 milliards de dollars en 2022.Le Vietnam fait partie des 10 principaux bénéficiaires mondiaux d’envois de fonds depuis de nombreuses années, les Vietnamiens résidant dans plus de 130 pays et territoires, et environ 600.000 d’entre eux sont titulaires d’un diplôme universitaire ou de niveau supérieur. – VNA