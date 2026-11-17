Hanoï (VNA) - En accueillant l’APEC en 2027, le Vietnam aura l’occasion de renforcer son rayonnement international, de promouvoir l’intégration économique régionale et de contribuer à définir les grandes orientations du forum, a estimé le professeur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut d’études régionales et nationales et directeur du Centre de recherche sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang (Chine).

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine, l’universitaire a souligné que le Vietnam contribuait activement au maintien du rôle et du dynamisme du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), en défendant le multilatéralisme, une coopération ouverte et inclusive ainsi que le respect des règles communes.

Selon lui, ces principes sont étroitement liés au développement économique et à l’intégration internationale du Vietnam. Économie fortement tournée vers l’extérieur et dépendante du commerce extérieur, le pays est particulièrement exposé aux fluctuations de l’économie mondiale. Dans ce contexte, l’attachement au multilatéralisme et la promotion de la coopération fondée sur des règles communes avaient contribué à permettre au Vietnam de faire face aux répercussions extérieures, tout en contribuant à la stabilité et au développement de l’économie régionale.

Concernant l’Année APEC 2027, le professeur Cheng Hanping a indiqué que le Vietnam préparait activement et déterminait ses orientations de coopération autour d’une Asie-Pacifique ouverte, innovante et prospère. Ces priorités répondent aux objectifs de développement du pays tout en reflétant sa volonté de contribuer à la coopération régionale.

L’organisation du sommet ouvrira plusieurs perspectives au Vietnam. Elle lui permettra, tout d’abord, de présenter à la communauté internationale l’image d’un pays confiant, engagé dans les réformes et en plein essor, tout en mettant en valeur sa population et ses réalisations.

Cet événement devrait également favoriser les échanges entre les peuples et dynamiser le tourisme. Le choix de Phu Quoc pour accueillir les activités de l’APEC constitue, à cet égard, un atout pour attirer davantage de visiteurs étrangers et stimuler le développement des services touristiques.

Sur le plan économique, le Vietnam pourra tirer parti des mécanismes de facilitation des échanges, de réduction des droits de douane et de renforcement de la connectivité afin d'élargir ses relations commerciales avec les partenaires. L’accueil de l’événement pourrait aussi accélérer l’amélioration des infrastructures locales, notamment les transports, les chemins de fer urbains, l’environnement et les services, au bénéfice des habitants comme des visiteurs.

Évoquant le passage de la présidence de l’APEC de la Chine au Vietnam, Cheng Hanping a indiqué que Pékin souhaitait voir les questions de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle et de la stabilité des chaînes d’approvisionnement demeurer au cœur des discussions en 2027. Il a insisté sur la nécessité d'assurer la continuité des priorités de coopération et de privilégier des mécanismes d'action concrets, plutôt que de s'en tenir à des déclarations et à des engagements de principe.

Il a également plaidé pour une coordination accrue dans l’élaboration des règles commerciales mondiales et régionales, ainsi que des mécanismes de facilitation des échanges et de réduction des droits de douane.

Dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes, Cheng Hanping a estimé que le Vietnam et la Chine, deux pays voisins aux orientations de développement similaires, avaient tout intérêt à renforcer leur coordination au sein des instances multilatérales. Il a notamment souhaité qu'ils poursuivent leurs échanges dans le cadre des préparatifs et de l'organisation de l'APEC 2027, en plaçant le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur de leurs efforts.

Enfin, il a exprimé l'espoir que les deux pays maintiennent une coopération étroite, assurent la continuité de leurs priorités communes et mettent en place des mécanismes de coopération concrets afin de contribuer à la réussite du sommet de 2027. -VNA