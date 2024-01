Au premier étage du marché touristique de Lao Cai où un espace d'exposition de produits chinois sera inauguré en février 2024. Photo: baolaocai.vn

Lao Cai (VNA) - Des dirigeants de la province vietnamienne de Lao Cai (Nord) et du xian de Honghe de la province chinoise du Yunnan ont eu dans l'après-midi du 29 janvier dans la ville de Lao Cai une rencontre à l’occasion du Nouvel An lunaire.A cette occasion, le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Lao Cai, Dang Xuan Phong, a proposé aux dirigeants du xian de Honghe de se coordonner avec la province de Lao Cai pour promouvoir l'ouverture de paires de portes frontalières internationales entre Lao Cai (Vietnam) et Yunnan (Chine), ainsi que la coopération dans la recherche et la construction d'un modèle pilote de portes frontalières intelligentes pour la paire de portes frontalières internationales Lao Cai - Hekou. Il a également suggéré que le xian de Honghe continue de créer des conditions favorables aux exportations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens à travers les portes frontalières entre les deux parties pour accéder au marché chinois...A cette occasion, a eu lieu la signature de documents de coopération entre la province de Lao Cai et des partenaires chinois.Le même jour ont eu lieu un débat économique Vietnam-Chine, des échanges sur les médias et la communication, des échanges d’amitié des jeunes et de coopération économique et commerciale entre des jeunes entreprises des deux côtés...Dans la soirée du 29 janvier, un programme d'échange culturel et un Festival des populations frontalières Vietnam-Chine ont eu lieu à Lao Cai, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine culturel et artistique, ainsi que la solidarité et l'amitié, la coopération au développement intégrale et durable entre les deux localités. -VNA