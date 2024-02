Lao Cai assure un commerce transfrontalier fluide pendant le Têt. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Les douaniers seront en service pour assurer la fluidité de la circulation des marchandises via la porte frontière de Lao Cai, dans la province montagneuse septentrionale homonyme, pendant les congés du Nouvel An lunaire (Têt), a déclaré le 6 février le chef de l'autorité de la zone économique provinciale, Vuong Quoc Vinh.



Selon le service provincial de l'Industrie et du Commerce, le commerce transfrontalier à Lao Cai en janvier a atteint près de 183 millions de dollars, soit une augmentation de 39,66 % sur un an.



La province a expédié via la porte frontière de Lao Cai pour 62,54 millions de dollars, en hausse de 30,86% par rapport à la même période de l'année dernière, et importé pour 38,18 millions de dollars en provenance de Chine, soit une augmentation de 42,81% par an.



La directrice adjointe du bureau des douanes de la porte frontière de Lao Cai, Nguyen Thi Thanh Binh, a déclaré que les activités commerciales étaient stables depuis le début de l'année, avec plus de 300 véhicules dédouanées chaque jour

Actuellement, quelque 600 entreprises sont enregistrées pour des activités commerciales via la porte frontière de Lao Cai, a-t-elle ajouté.



Envisageant un commerce transfrontalier de 4,5 milliards de dollars en 2024, la province a demandé aux agences compétents de renforcer l'innovation et la transformation numérique globale, contribuant ainsi à améliorer la transparence des procédures administratives.



En outre, la province s'efforce de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre le Vietnam et la Chine, de développer la porte frontière internationale de Lao Cai-Hekou, d'ajuster la planification foncière et de construction à l'intérieur de la zone économique de celle-ci, d'y accélérer le développement des infrastructures, entre autres.-VNA