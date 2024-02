Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la Thaïlande ont connu en 2023 un partenariat fructueux avec des échanges intenses dans tous les domaines, jetant une base solide pour un nouveau développement de leurs liens au cours de la nouvelle année, a souligné l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information sur les réalisations importantes des relations Vietnam-Thaïlande de l'année dernière et les perspectives pour 2024.

L'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura. Photo : VNA

Selon l’ambassadeur Nikorndej Balankura, la Thaïlande et le Vietnam ont connu des progrès substantiels dans le développement de leurs relations cordiales et fructueuses en 2023, année marquant le 10e anniversaire de l'établissement de leur « Partenariat stratégique ». Les deux parties ont lancé de nombreuses activités tout au long de l'année pour commémorer cet événement particulier.

L'un des événements remarquables et réussis fut la conférence ‘’Rencontre de Thaïlande’’ tenue les 3 et 4 août 2023 dans la province de Quang Tri. L’événement, qui a attiré environ 500 participants thaïlandais et vietnamiens, a contribué à renforcer la liaison économique entre les localités et à améliorer les connaissances des investisseurs thaïlandais sur le potentiel économique du centre du Vietnam.

En outre, les deux pays ont réussi à maintenir des échanges de visites de haut niveau. Ces visites ont reflété l'engagement continu de la Thaïlande d'approfondir la confiance et le partenariat stratégique renforcé avec le Vietnam.

L’année 2024 ouvrira un nouveau chapitre des relations bilatérales. Les deux parties s’uniront pour élever le statut des relations bilatérales au niveau d'un « partenariat stratégique intégral ». Elles continueront d'approfondir leurs relations politiques et diplomatiques, de renforcer la compréhension mutuelle, la confiance politique, de fixer des objectifs plus ambitieux en termes d'échanges commerciaux et d'investissements bilatéraux et d'intensifier leurs efforts pour renforcer les cadres sous-régionaux et régionaux, en particulier la Commission du Mékong (MRC), l'ACMECS, l'ASEAN. Cela contribuera à renforcer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Leur partenariat économique est parmi les plus solides de l’ASEAN. La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN avec environ 20 milliards de dollars, et le 9ème investisseur étranger au Vietnam avec 735 projets d'une valeur de 14 milliards de dollars. Le diplomate s'est déclaré convaincu qu’il existe de nombreuses possibilités pour un partenariat économique plus fort.

Selon lui, les deux pays doivent créer un environnement plus propice au commerce bilatéral afin d'atteindre 25 milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici 2025, ou fixer un objectif encore plus ambitieux, en réduisant les barrières commerciales et en augmentant le nombre d'activités de promotion commerciale.

Les deux pays doivent également s’efforcer de concrétiser la stratégie des « Trois connexions », à savoir la connectivité de la chaîne d’approvisionnement, les échanges commerciaux au niveau local et les liens entre l’économie bio-circulaire et verte (BCG) de la Thaïlande et la stratégie de croissance verte du Vietnam. À cet égard, ils doivent renforcer le réseau entre ThaiCham au Vietnam et VietCham nouvellement créé en Thaïlande, tout en promouvant et facilitant les investissements dans de nouveaux domaines, notamment l'économie numérique, l'économie verte et les industries de haute technologie.

Les investisseurs thaïlandais sont particulièrement intéressés à investir dans des projets d’énergies renouvelables au Vietnam, qui peuvent contribuer aux efforts du pays pour atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Dans le même temps, la Thaïlande accueille favorablement davantage d'investissements du secteur privé vietnamien, notamment dans les secteurs de l'aviation et du tourisme, ainsi que dans celui des véhicules électriques.

En tant qu'acteurs majeurs de la sous-région du Mékong dotés d'un immense potentiel économique, la Thaïlande et le Vietnam doivent regarder au-delà de la coopération économique bilatérale et faire progresser leur partenariat économique vers de nouveaux sommets en créant une chaîne de production et d'approvisionnement intégrée pour accélérer la croissance et le développement de cette région.



Récemment, la première ville vietnamienne a été inaugurée dans la province thaïlandaise d'Udon Thani, démontrant les relations étroites entre les deux peuples. Appréciant l'importance de l'événement, le diplomate thaïlandais a estimé que «Ville vietnamienne» a été créée en décembre 2023 lors de la visite du président vietnamien de l'AN Vuong Dinh Hue dans la province d'Udon Thani, au nord-est de la Thaïlande. C'est la première et la seule ville vietnamienne au monde, démontrant un lien fort entre les deux pays ainsi que l'amitié et les liens entre les habitants et les Thaïlandais d'origine vietnamienne.



La « Ville vietnamienne » n'est pas seulement une zone d'échanges culturels entre les deux pays, mais aussi une zone d'attraction internationale pour inciter les touristes du monde entier à expérimenter l'assimilation culturelle thaïlandaise et vietnamienne. Elle symbolise les relations historiquement fortes entre la Thaïlande et le Vietnam.

En 2024, les deux gouvernements devraient continuer à promouvoir et à soutenir la visite de touristes internationaux dans cette ville pour découvrir la culture combinée de la Thaïlande et du Vietnam. Les touristes découvriront la riche culture des deux nations et auront également la chance de savourer la cuisine vietnamienne authentique préparée en Thaïlande.



L’ambassadeur Nikorndej Balankura a été très impressionné par les réalisations du Vietnam dans tous les domaines. Il a constaté que les Vietnamiens sont déterminés et travaillent dur pour atteindre leurs objectifs.



À cet égard, il a souhaité contribuer à la réalisation de ces objectifs. Il s'est déclaré convaincu que grâce à une coopération bilatérale étroite, la Thaïlande et le Vietnam joueront un rôle important dans l’amélioration de la visibilité de la sous-région du Mékong sur la scène mondiale.



À l'occasion du Têt traditionnel du Dragon, que les Thaïlandais considèrent comme une année propice, le diplomate thaïlandais, au nom du personnel de son ambassade, a adressé ses meilleurs vœux aux habitants du Vietnam. – VNA