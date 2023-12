Washington (VNA) - L’année 2023 a été marquée de nombreuses avancées importantes dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis, dont le développement le plus important et le plus significatif est le fait que les deux pays ont convenu d’élever leurs relations au rang du partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.

Cette élévation créera un nouvel élan pour promouvoir davantage la coopération entre les deux parties dans les temps à venir, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung. Photo. VNA



Selon l’ambassadeur, en 2023, les échanges de délégations et des contacts de haut niveau ont eu lieu, notamment un appel téléphonique entre le président Joe Biden et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et la visite au Vietnam du président Joe Biden pour la première fois à l'invitation du leader du PCV.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong s'entretient le 10 septembre dernier à Hanoi avec le président Joe Biden. Photo: VNA



Des mécanismes de dialogue bilatéral régulier continuent d'être maintenus, notamment sur la politique de défense, sur la politique, la sécurité et la défense, et les droits de l'homme...



Sur le plan économique, les États-Unis restent le plus grand débouché du Vietnam, avec un chiffre d'affaires des exportations au cours des 10 premiers mois de 2023 de 94,5 milliards de dollars, représentant près de 30 % des exportations du Vietnam. Les échanges commerciaux au cours des 10 premiers mois de 2023 ont atteint plus de 102 milliards de dollars. Le Vietnam continue de figurer parmi les 10 plus grands partenaires commerciaux des États-Unis.

Le Vietnam continue de figurer parmi les 10 plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. Photo: VNA



Les États-Unis restent au 11ème rang des investisseurs directs au Vietnam avec 11,8 milliards de dollars. Si l’on inclut les investissements via des pays tiers, presque toutes les grandes entreprises américaines sont présentes au Vietnam, a indiqué Nguyên Quôc Dung.



Concernant le tourisme, les Américains se classent au quatrième rang des visiteurs internationaux au Vietnam avec environ 700 000 arrivées en 2023.



La coopération culturelle et éducative a connu de nombreux progrès. Actuellement, plus de 25 000 Vietnamiens étudient aux États-Unis, ce qui les classe au premier rang des pays de l'ASEAN.



Les deux pays continuent également de coopérer activement dans les domaines de la santé, de la prévention des maladies, de la protection de l'environnement et de la réponse au changement climatique. La coopération et la coordination dans les forums régionaux et internationaux entre le Vietnam et les États-Unis ont également été renforcées.



Dans les temps à venir, l'ambassadeur Nguyên Quôc Dung a déclaré que les deux parties devraient déployer tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral, en se concentrant sur les 10 piliers, couvrant tous les domaines de coopération.

L'ambassadeur Nguyên Quôc Dung a également espéré que les deux parties disposeraient bientôt d'un mécanisme de coordination solide pour examiner périodiquement et promouvoir la mise en œuvre des accords ainsi que pour identifier et éliminer rapidement les problèmes et les obstacles. Il continuera de faire de son mieux pour garantir que les contenus du partenariat stratégique intégral soit mis en œuvre de manière efficace et dans les délais, au bénéfice des deux pays. -VNA