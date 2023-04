Hanoi (VNA) – L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a récemment accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lors de son voyage au Vietnam à l’occasion du 52e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Chili (25 mars 1971-2023).

L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet avec le président vietnamien Vo Van Thuong. Photo : VNA

Tout au long de sa carrière politique, Bachelet a toujours eu une affection particulière pour le président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien. Elle a été présidente du Chili à deux reprises au cours des mandats 2006-2010 et 2014-2018 et a apporté des contributions importantes aux relations d’amitié et de coopération entre le Chili et le Vietnam.

Partageant les souvenirs de sa jeunesse lorsqu’elle a rejoint des milliers d’étudiants chiliens dans des manifestations de protestation contre la guerre du Vietnam, Bachelet a déclaré qu’au Chili dans les années 1960, les jeunes, en particulier les membres de plusieurs organisations politiques, suivaient de près la situation de guerre au Vietnam. Ils sont descendus dans la rue à plusieurs reprises pour protester contre la guerre et exprimer leur sentiment pour le président Hô Chi Minh et leur solidarité avec le peuple vietnamien.

Elle a noté qu’elle était accompagnée lors du voyage en cours au Vietnam par une délégation du district de Cerro Navia, où un parc a été nommé d’après le président Hô Chi Minh en 1969, pour montrer l’amour du peuple chilien pour l’oncle Hô et le peuple vietnamien.

Selon elle, les jeunes ont ensuite manifesté leur solidarité avec le peuple vietnamien de différentes manières. Il y a eu une marche très célèbre où la jeunesse chilienne a marché 200 km de la ville portuaire de Valparaíso à la capitale Santiago, pour protester contre la guerre du Vietnam et exprimer son admiration pour l’esprit courageux du peuple vietnamien qui a osé affronter l’armée américaine.

L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet dans une interview à la VNA. Photo : VNA

En 1970, lorsque Salvador Allende a été élu président du Chili, et même dans les années qui ont suivi, le peuple chilien a continué à descendre dans la rue pour exprimer sa solidarité avec les Vietnamiens. Bachelet a rappelé que lors d’un forum international intitulé "Soutenir le Vietnam, le Laos et le Cambodge", les délégués ont fermement dénoncé la guerre et les jeunes du monde entier ont alors publié une déclaration commune exprimant leur solidarité et leur soutien à la juste lutte du peuple vietnamien.

Interrogée sur ses sentiments à propos du 48e anniversaire de la Libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril), l’ancienne dirigeante chilienne a rappelé qu’en 1975, son père était mort des suites de la torture sous le régime de la dictature au Chili, et elle, avec sa mère et son frère aîné, a dû fuir en Australie. Ils ont été capturés, mais se sont finalement rendus en Australie, où eux, avec des amis australiens impliqués dans le mouvement contre la guerre du Vietnam et ceux qui ont soutenu la démocratie au Chili, ont célébré ensemble le jour de la victoire du 30 avril. Elle a dit que c’était un moment vraiment merveilleux, et ils ont chanté ensemble et célébré la victoire du peuple vietnamien.

Selon elle, ce sont les expériences que le Vietnam a acquises pendant la guerre et les efforts de négociation persistants qui ont conduit à la signature des Accords de paix de Paris il y a 50 ans, ont aidé le Vietnam à maintenir une politique extérieure flexible et dialogique qui est cruciale dans le monde d’aujourd’hui. Elle a affirmé que les menaces à la paix existent toujours, il est donc nécessaire d’engager davantage de dialogues. Et il est important que le Vietnam, sur la base de sa propre expérience, continue de contribuer à la paix mondiale.

L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet à la tribune de l'ONU. Photo: AP

En ce qui concerne ce que les deux pays devraient faire pour renforcer davantage leur amitié et leur coopération traditionnelles, Bachelet a déclaré qu’il s’agissait d’une mission importante que l’ambassadeur chilien Sergio Narea continuera d’entreprendre. Selon elle, Narea a travaillé au Vietnam pendant cinq ans et il a une profonde compréhension du Vietnam, un pays qu’il aime beaucoup.

Bachelet a noté que lors d’une consultation politique l’année dernière, les ministères et agences des deux pays ont fait le point sur leurs domaines de coopération existants et exploré de nouveaux domaines de collaboration tels que la défense et la sécurité.

Elle a suggéré que les deux parties pourraient étendre leur coopération dans d’autres domaines, tels que l’échange d’étudiants et la recherche scientifique, ajoutant que le Vietnam a obtenu un grand succès dans le développement économique et que les deux pays pourraient apprendre l’un de l’autre.

L’ancienne présidente chilienne a déclaré que pendant le voyage, des représentants du district de Cerro Navia ont tenu une séance de travail avec des responsables de la province de Binh Duong (Sud), qui se sont engagés à soutenir la modernisation de la statue de Hô Chi Minh dans le parc qui porte son nom.

Sa délégation a également tenu une séance de travail avec les responsables de la province de Nghê An (Centre) sur la possibilité de construire une structure emblématique dédiée au président Hô Chi Minh, au Vietnam et aux relations Vietnam-Chili, et de numériser des images à afficher sur les écrans des gares de Cerro Navia, une plaque tournante reliant Santiago à d’autres endroits. Les Chiliens en apprendront davantage sur le Vietnam grâce aux images affichées, a déclaré Bachelet.

Estimant qu’il reste encore beaucoup à faire pour élargir les liens économiques et commerciaux, l’ancienne présidente chilienne a déclaré que l’ambassade du Chili travaillera dans cette direction.

En conclusion, elle a souhaité que la visite du président chilien au Vietnam soit organisée cette année, contribuant à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays. – VNA