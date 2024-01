Hanoï (VNA) - L'année 2023 a marqué le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (1973-2023). Au cours des dernières décennies, les deux pays ont collaboré de manière de plus en plus étendue, intensive et efficace dans divers domaines, et ils continueront à renforcer leurs liens de coopération à travers différents projets à l'avenir.



En début d'année 2024, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information, l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a mis en avant les opportunités et le potentiel de coopération entre les deux pays dans leurs domaines respectifs d'expertise.



L'ambassadeur Goledzinowski a également partagé son point de vue sur les réalisations diplomatiques du Vietnam au cours de l'année écoulée, affirmant que 2023 avait été une "année importante" pour le pays.



"Cela est particulièrement dû au 50e anniversaire, qui a été marqué par de nombreuses visites au Vietnam, ce qui reflète également le rôle croissant du Vietnam, qui est en train de devenir l'un des pays les plus importants d'Asie et du monde", a-t-il souligné.



L'ambassadeur a évoqué les visites de hauts responsables australiens au Vietnam l'année dernière, notamment celle du gouverneur général, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce et du ministre de la Défense.



"Nous sommes également conscients que le Vietnam a renforcé ses relations bilatérales avec certains pays très importants, tels que la République de Corée, le Japon et les États-Unis, ce qui, selon moi, constitue une déclaration importante du point de vue du Vietnam sur le monde", a déclaré l'ambassadeur.



Il a mentionné la visite du secrétaire général du Parti communiste chinois et du président chinois au Vietnam, affirmant que la Chine restera toujours un pays important pour le Vietnam pour des raisons économiques, culturelles, historiques et géographiques.



Il a salué la politique étrangère du Vietnam visant à diversifier ses liens et à renforcer sa résilience dans l'intérêt national. L'ambassadeur a également exprimé son optimisme quant aux perspectives des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie qui, selon lui, se développeront en un partenariat stratégique intégral en 2024.



Selon l'ambassadeur, un an après l'établissement de leurs relations bilatérales en 1973, les premiers étudiants vietnamiens sont venus en Australie grâce à des bourses, et l'Australie est devenue l'un des premiers investisseurs au Vietnam.



"Nous avons construit les premiers ponts sur le Mékong, la première université fut le RMIT. Le premier cabinet d'avocats, la première banque, les premiers distributeurs automatiques de billets et les premières liaisons de télécommunications ont été établis par des entreprises australiennes. C'était vraiment formidable. Nous sommes impatients d'accroître encore davantage nos investissements ici", a souligné l'ambassadeur.



Il a également révélé que l'ambassade prévoit de recruter au début 2024 de nouveaux membres du personnel à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï dans le but spécifique d'accroître les investissements australiens au Vietnam.



"C’est un point de vue nouveau et très important. Et il y a quelques domaines sur lesquels nous souhaitons particulièrement nous concentrer", a-t-il ajouté.



"Je discute avec le ministre de l’Éducation de la possibilité d'apporter quelques ajustements pour rendre le Vietnam plus attractif pour les investissements dans l’éducation. J'aimerais voir davantage d'universités australiennes venant s'établir au Vietnam", a partagé l’ambassadeur.



La partie australienne a travaillé avec le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement pour partager ses connaissances et aider le Vietnam à réviser sa loi minière, car l'exploitation minière est une industrie majeure en Australie et possède "un énorme potentiel de création" au Vietnam. L’Australie espère également aider le Vietnam à construire "des connexions fiables qui relient le Vietnam au reste du monde", a-t-il déclaré.



Un autre domaine de coopération important mentionné dans les relations bilatérales est la "transition énergétique verte", qui a pris de l'ampleur ces derniers temps entre l’Australie et le Vietnam.



"Lorsque le Premier ministre australien est venu au Vietnam en juin, il a annoncé un nouveau partenariat d'une valeur de 105 millions de dollars australiens, que nous appelons "Aus for Growth". Ce partenariat se concentrera principalement sur la transition énergétique verte pour soutenir les efforts du Vietnam visant à rendre ses chaînes d’approvisionnement plus vertes, ce qui sera essentiel pour le commerce dans l'économie future", a-t-il affirmé.



Il a également mentionné le voyage de la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong au Vietnam en août, où elle a annoncé une aide de 95 millions de dollars australiens pour l'adaptation au changement climatique, en particulier dans le delta du Mékong.



"J'étais là-bas une semaine ou deux et cette région fait face à des défis très particuliers. Nous espérons donc que ce projet contribuera à faciliter la transition vers des modèles économiques durables", a déclaré l'ambassadeur.



Selon lui, les entreprises australiennes souhaitent collaborer avec le Vietnam dans ce domaine. Il a notamment mentionné une entreprise australienne qui est "très intéressée par la construction de parcs éoliens offshore" car "le Vietnam présente un fort potentiel pour l'énergie éolienne, offshore en particulier".



"Beaucoup de choses se passent et l'Australie jouera un rôle que nous espérons important dans le processus de transition du Vietnam", a conclu l'ambassadeur. -VNA