Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi matin 1er février à Hanoi la réunion périodique du gouvernement pour évaluer la situation socio-économique en janvier, la situation de l'allocation et du décaissement des capitaux d'investissement publics et la mise en œuvre de 3 programmes cibles nationaux.

L’entrepreneuriat reprend des couleurs en janvier 2024, avec 27.335 entreprises intégrant et réintégrant le marché, soit une hausse de 5,5% par rapport à janvier 2023 ou plus du triple comparé aux 20.891 entreprises sur la période 2018-2023, a indiqué l’Agence de gestion de l’enregistrement des entreprises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, le 5 février à Hanoï, une séance de travail avec le Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises et 19 groupes et compagnie générales relevant du Comité sur la production et les affaires en 2024 et sur la promotion des investissements pour le développement socio-économique.