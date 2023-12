Selon les statistiques du Département du marché euro-américain (ministère de l'Industrie et du Commerce), le chiffre d'affaires total de l’import et de l’export de marchandises entre le Vietnam et l'Europe et l'Amérique en 2023 devrait atteindre environ 208 milliards de dollars, soit en baisse d'environ 9,5% par rapport à 2023. Ainsi, l'excédent commercial du Vietnam avec le marché euro-américain prévoit atteindre 125 milliards de dollars cette année.