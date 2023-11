Tokyo (VNA) - A l'occasion de la visite officielle du président Vo Van Thuong au Japon du 27 au 30 novembre, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu a accordé à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) une interview portant sur les significations de cette visite, les perspectives des relations entre les deux pays, ainsi que les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales.Selon lui, la visite officielle au Japon du président Vo Van Thuong revêt des significations très importantes. Il s'agira en effet de la première visite au Japon du président Vo Van Thuong en tant que chef de l'Etat, juste à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Ce sera l'occasion pour les hauts dirigeants des deux pays de discuter et de se mettre d'accord sur les principales orientations pour porter le Partenariat stratégique approfondi Vietnam Japon à une nouvelle étape avec un développement plus fort, plus intégral, plus substantiel et plus efficace, répondant aux intérêts et aux aspirations des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Ainsi, cette visite ouvrira une nouvelle page dans les relations Vietnam-Japon.Selon l'ambassadeur Pham Quang Hieu, les économies vietnamienne et japonaise se complètent. Les Japonais considèrent le Vietnam comme une destination d'investissement attractive et fiable. Les perspectives de croissance économique du Vietnam ouvrent de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises japonaises.Les deux pays sont devenus des partenaires extrêmement importants l’un de l’autre, partageant de nombreux intérêts stratégiques. Ils maintiennent l'échange régulier de délégations de haut niveau et organisent des rencontres en marge de conférences internationales et régionales. Cela contribue à consolider la confiance entre leurs dirigeants et à définir de grandes orientations pour un développement efficace des relations bilatérales dans tous les domaines.Par ailleurs, les deux parties coopèrent étroitement et efficacement au sein des forums internationaux et régionaux, contribuant ensemble à la paix, à la stabilité et au développement dans la région Asie-Pacifique, conformément à la politique étrangère de chaque pays.Le Japon est un partenaire très important du Vietnam dans la réalisation de ses trois percées stratégiques, de ses objectifs et plans de développement définis lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), à savoir : accélérer l’industrialisation et la modernisation, construire une économie indépendante et autonome et approfondir l’intégration internationale.Selon Pham Quang Hieu, pour approfondir ces relations, il faut se concentrer sur la bonne mise en œuvre des accords conclus, notamment le renforcement des échanges de haut niveau, la diversification des chaînes d'approvisionnement pour promouvoir les investissements japonais au Vietnam, ainsi que l'intensification de la coopération dans les secteurs potentiels tels que la transformation numérique, l'économie numérique, la transition verte, etc.Cette année, le Vietnam et le Japon célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Une bonne occasion de faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle étape de développement, tout en construisant le cadre de l'amitié et de la coopération pour les 50 prochaines années. C'est aussi une opportunité pour les ministères et localités du Vietnam de renforcer leur coopération multiforme et leurs échanges d'amitié avec le Japon, a souligné Pham Quang Hieu.On peut dire que les relations Vietnam-Japon se trouvent désormais à leur apogée depuis l'établissement des relations diplomatiques. Cela résulte des efforts continus des deux pays au fil des années, fondés sur la confiance politique et le large soutien des deux peuples, a conclu Pham Quang Hieu . -VNA