Bruxelles (VNA) - La visite officielle en Autriche du président vietnamien Vo Van Thuong reflète les relations étroites entre le Vietnam et l’Autriche dans le contexte où les deux parties ont régulièrement maintenu l’échange de délégations au plus haut niveau, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl, président de la Société austro-vietnamienne (GÖV).

Le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl, président de la Société austro-vietnamienne (GÖV). Photo : VNA

Il a noté qu’en avril, le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg s’était rendu au Vietnam après la visite autrichienne l’année dernière de son homologue vietnamien Bui Thanh Son à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Des délégations d’affaires autrichiennes ont également effectué des visites régulières au Vietnam, montrant l’importance des liens économiques entre les deux pays, a-t-il poursuivi.

Parallèlement à l’économie, l’Autriche et l’Union européenne (UE) ont accordé une grande attention à la paix et à la stabilité en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.

Selon le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl, pour l’UE et l’Autriche, la région indo-pacifique, en particulier l’Asie du Sud-Est, devient de plus en plus importante sur le plan économique et stratégique. En raison du rôle clé du Vietnam en Asie du Sud-Est et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les pays européens sont de plus en plus désireux de renforcer leurs liens avec le Vietnam.

Dans cet effort, l’Autriche a un grand avantage car elle a été l’un des premiers pays européens à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1972, a-t-il dit, ajoutant que la politique de rénovation du Vietnam avec l’ouverture de son économie a créé un nouvel élan pour cette relation.

Il a passé en revue un certain nombre de jalons dans les relations entre le Vietnam et l’Autriche, soulignant qu’aujourd’hui, le partenariat économique bilatéral est en plein essor. Ces dernières années, le Vietnam est devenu le partenaire commercial le plus important de l’Autriche en Asie du Sud-Est.

L’Autriche importe principalement des produits électroniques, en particulier des téléphones portables, ainsi que des chaussures et des vêtements, ainsi que de la nourriture, des produits métalliques et des meubles du Vietnam ; tout en exportant des machines, du matériel électrique, des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux.

Le Vietnam devient également de plus en plus attractif pour les investisseurs et les fabricants autrichiens et européens, car le pays est bien intégré dans les chaînes de production et d’approvisionnement régionales et mondiales. Le Vietnam peut devenir un centre important de la région, si son infrastructure est encore améliorée, a-t-il affirmé.

Il a noté que l’Autriche compte actuellement près de 60 entreprises avec des filiales au Vietnam, avec un investissement total d’environ 500 millions d’euros (556,42 millions de dollars). L’Autriche possède un haut niveau d’expertise dans les domaines dont le Vietnam a besoin, tels que les énergies renouvelables, le traitement de l’eau et le recyclage des déchets. Par conséquent, les deux parties ont un grand potentiel pour approfondir davantage les relations bilatérales, a-t-il indiqué.

Afin de promouvoir davantage les relations bilatérales, le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl a proposé qu’en plus de maintenir des visites régulières de haut niveau, les deux parties devraient renforcer les dialogues entre les entreprises.

Il est nécessaire d’accroître les échanges entre scientifiques et étudiants entre les deux pays, a-t-il estimé, notant que le programme visant à envoyer des infirmières et des soignants vietnamiens en Autriche pour travailler et étudier a été efficace.

Le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl a également souligné la nécessité de promouvoir la coopération entre les localités des deux parties. Avec ses experts et son réseau, la GÖV peut travailler avec l’Association d’amitié Vietnam-Autriche pour soutenir les liens plus forts entre les deux parties, a-t-il ajouté.

Concernant les contributions de la GÖV aux relations bilatérales, il a déclaré que depuis sa création en 1975, la GÖV s’est efforcé de fournir aux Autrichiens des informations sur le Vietnam et de soutenir les Vietnamiens.

Après la fin de la guerre au Vietnam et la réunification du pays, la priorité absolue de la GÖV était d’aider à reconstruire le Vietnam. À la fin des années 1990, il a parrainé une école d’infirmières pour orphelins à Hô Chi Minh-Ville, tout en apportant un soutien financier à la construction d’écoles et de jardins d’enfants dans la province de Bên Tre.

La GÖV s’intéresse au développement économique et politique du Vietnam, ainsi qu’à la politique étrangère du Vietnam et à son importance stratégique croissante dans la région Indo-Pacifique, a-t-il fait savoir.

Il a déclaré que le Vietnam, avec une population près de 10 fois supérieure à celle de l’Autriche, partage de nombreuses similitudes avec l’Autriche dans le comportement avec les grands pays, en particulier les pays voisins. Les deux pays cherchent à maintenir des relations amicales avec toutes les grandes puissances ainsi qu’avec les petits États et à éviter une dépendance unilatérale.

Le professeur associé-Docteur Alfred Gerstl a déclaré que l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Nguyên Trung Kiên, et l’ancien ministre autrichien des Affaires étrangères Peter Jankowitsch qui a également été président de la GÖV pendant 20 ans, ont grandement contribué à approfondir la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Il a révélé que le GÖV s’efforce d’étendre les activités culturelles entre les deux pays, tout en soutenant les événements culturels du peuple vietnamien en Autriche, en promouvant la culture et l’art autrichiens au Vietnam, encourageant ainsi les personnes des deux côtés à contribuer davantage au renforcement de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les deux nations. – VNA