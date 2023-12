La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et le vice-président sud-africain, Paul Mashatile, et son épouse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation de la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, le vice-président sud-africain, Paul Mashatile, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 12 au 15 décembre 2023.



Dès la cérémonie d’accueil officielle tenue le 14 décembre au matin à Hanoï, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s’est entretenue avec son homologue sud-africain.



Affirmant que cette visite était l'un des événements diplomatiques importants marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Vo Thi Anh Xuan a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle avec l'Afrique du Sud.



Au cours des dernières années, la coopération multiforme entre les deux pays a été continuellement développée. Actuellement, l'Afrique du Sud est le seul « partenaire de coopération et de développement » du Vietnam en Afrique, a-t-elle souligné.

Panorama de l'entretien entre les deux dirigeants. Photo: VNA



De son côté, Paul Mashatile a déclaré se réjouir de sa première visite au Vietnam, soulignant qu’elle faisait suite aux bons résultats de la visite en Afrique du Sud de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en septembre dernier. Selon lui, sa visite vise à promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'éducation-formation, de la conservation de la biodiversité et de l'environnement, contribuant ainsi à créer un nouvel élan pour la coopération multiforme entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations pour renforcer la confiance politique et créer une dynamique pour la coopération bilatérale, de déployer efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, d’organiser la 6e réunion du Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam-Afrique du Sud et du Comité mixte du commerce en 2024…

Elles ont en outre affirmé leur détermination à promouvoir la coopération économique, à s'efforcer de porter le commerce entre les deux pays à 2 milliards de dollars dans un avenir proche, à encourager les investissements sur le marché de l’autre pays dans des domaines potentiels tels que les véhicules électriques, les batteries de véhicules électriques, les produits pharmaceutiques et les équipements industriels, ainsi qu’à renforcer la coopération dans les domaines des minéraux, des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que de la conservation de la faune.



Alors que la sécurité alimentaire devient une question mondiale urgente, les deux parties ont convenu de promouvoir et de multiplier des modèles de coopération agricole trilatérale et multilatérale et ceux dans le cadre Sud-Sud.



Elles ont également décidé de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité nationale et de la défense et d'organiser prochainement le 3e Dialogue sur la politique de défense, de favoriser les échanges entre les peuples, de promouvoir davantage les échanges de délégations entre les établissements d'enseignement supérieur et les échanges d'étudiants entre les deux pays, de créer des conditions favorables à l'arrivée des citoyens de l’autre pays...

Cérémonie d'échange du protocole d'accord entre les gouvernements du Vietnam et de l'Afrique du Sud dans le domaine de l'enseignement supérieur. Photo: VNA





A cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et son homologue sud-africain Paul Mashatile ont assisté à la cérémonie d'échange du protocole d'accord entre les gouvernements du Vietnam et de l'Afrique du Sud dans le domaine de l'enseignement supérieur.-VNA