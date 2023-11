Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Danemark, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a rencontré le 20 novembre (heure locale) la présidente de l'Association d'amitié Danemark-Vietnam, Trine Glue Doan.Lors de la rencontre, Mme Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam appréciait la contribution de cette association au cours de ces 45 dernières années pour le développement substantiel des relations bilatérales et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Danemark.

La dirigeante vietnamienne a espéré que cette association poursuivrait son précieux soutien au Vietnam, contribuant à promouvoir les orientations communes de développement des deux pays et à mobiliser des ressources pour des projets d’assistance des régions en difficulté.De son côté, la présidente de l'Association d'amitié Danemark -Vietnam, Trine Glue Doan, a déclaré que chaque année, son association organise de nombreux événements communautaires pour partager des informations sur le Vietnam, collecter des fonds et soutenir la mise en œuvre de projets de développement.Les deux parties ont convenu la nécessité de renforcer la coopération entre l'Association d'amitié Danemark-Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Danemark, favorisant ainsi les échanges entre les peuples, en particulier relier les jeunes générations du Vietnam et du Danemark, afin que les deux peuples puissent mieux comprendre les bonnes relations de coopération entre les deux pays.L'Association d'amitié Danemark-Vietnam a vu le jour en 1976 pour promouvoir la compréhension et la coopération bilatérale. Elle a mis en œuvre de nombreux projets de développement au Vietnam, notamment dans les domaines des droits des enfants et des adolescents, des jeunes, la santé génésique.- VNA