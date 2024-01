La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan offre des cadeaux du Têt à Quang Nam

A l'approche du Nouvel An lunaire (Têt), la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite et présenté le 29 janvier, des cadeaux à des ménages bénéficiaires des politiques sociales, à des personnes démunies, ainsi qu'à des travailleurs et enfants défavorisés de la province de Quang Nam (Centre).